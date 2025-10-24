Politica

Mihai Fifor, atac la Bolojan: A lovi sistemul de educație este un atentat cu sânge rece

Mihai Fifor, atac la Bolojan: A lovi sistemul de educație este un atentat cu sânge receSursă foto: Facebook
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur, într-o postare pe Facebook, reforma lui Bolojan, afirmând că tăierile din învățământ pun în pericol viitorul țării, unde 14.048 de posturi din sistemul preuniversitar au fost eliminate, în ciuda promisiunilor și declarațiilor oficiale.

Mihai Fifor critică reducerile masive de posturi din învățământul preuniversitar

Mihai Fifor a criticat impactul tăierii a 14.048 de posturi din învățământul preuniversitar, subliniind consecințele asupra elevilor și cadrelor didactice. Într-o postare pe Facebook, acesta a întrebat retoric câte clase vor fi desființate și câți elevi vor rămâne fără dascăl.

”Domnule Bolojan - România nu este jucăria din curtea dumneavoastră de Bihor. Nu vă puteți juca, oricât de mare vi s-ar părea puterea pe care o aveți trecător, cu destinele copiilor acestei țări, cu destinele copiilor noștri.” a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Fifor a criticat modul în care au fost luate aceste decizii, menționând că reducerea posturilor afectează temelia și viitorul națiunii. Acesta a precizat că reducerea posturilor ar putea continua și în alte domenii esențiale, precum sănătatea sau serviciile publice.

Mesajul lui Mihai Fifor pentru Ilie Bolojan

Mihai Fifor îl avertizează pe Bolojan că România „nu este jucăria din curtea dumneavoastră de Bihor” și că nu se poate juca cu destinele copiilor din țară. În postarea sa, Fifor a afirmat că astfel de decizii nu sunt acceptabile.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

Deputatul PSD a precizat că prin aceste măsuri ”românii cinstiți sunt sărăciți”, iar viitorul copiilor le este distrus, descriind lovitura aplicată sistemului de educație drept „un atentat cu sânge rece” la şansa ţării de a merge mai departe. Fifor mai explică că România are nevoie urgentă de un popor educat dacă îşi propune performanţă şi demnitate publică.

Deputatul PSD critică reducerile de posturi și blocarea investițiilor în învățământ

Mihai Fifor a făcut referire la datele privind educația din România, menționând analfabetismul funcțional de 42%, abandonul școlar de peste 16% și cei 33% de români aflați în risc de sărăcie și excluziune socială.

El a remarcat că tăierile de posturi și blocarea investițiilor în modernizarea și construirea de școli și grădinițe pot afecta dezvoltarea viitoare a sistemului educațional. Fifor a afirmat că aceste măsuri nu corespund unei reforme eficiente și că impactul lor este resimțit asupra elevilor și cadrelor didactice.

