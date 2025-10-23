Bolojan: Am făcut armata înainte de facultate. Studiile mele sunt clare și verificabile

Premierul Ilie Bolojan a clarificat, joi, informațiile apărute în spațiul public privind parcursul său educațional. Șeful Guvernului a precizat că a urmat armata înainte de facultate și că a absolvit forma de 3 ani a specializării Matematică, conform legii din perioada respectivă.

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis joi un comunicat oficial în care oferă detalii despre studiile sale universitare, în urma discuțiilor apărute în presă privind „pauza” dintre terminarea liceului și începerea facultății.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări: Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea «pauză» menționată între finalizarea liceului și începerea facultății”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului a mai precizat că, la momentul respectiv, specializarea Matematică era organizată pe două durate distincte: una de trei ani și alta de cinci ani, în funcție de nivelul de învățământ la care absolvenții urmau să predea.

„În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a insistat că informațiile privind formarea sa academică pot fi verificate și sunt conforme cu legislația din perioada respectivă.

„Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, a transmis Ilie Bolojan.

Clarificările premierului vin în contextul apariției unor speculații privind cronologia studiilor sale universitare, după ce mai multe publicații au semnalat diferențe între anii de absolvire menționați în CV și datele privind începerea facultății.

Potrivit reglementărilor din anii ’80, serviciul militar era obligatoriu pentru bărbați, durata acestuia variind în funcție de statutul educațional al persoanei. De asemenea, structura programelor universitare din domeniul matematicii includea două forme distincte de studii, în funcție de profilul pedagogic vizat.