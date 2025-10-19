Mihai Fifor critică politicile economice ale Guvernului Bolojan: „Are un singur crez: îngheţarea salariilor”

Mihai Fifor transmite un mesaj tranșant cu privire la direcția în care este condusă România, afirmând că țara se află „în zodia Bolojan”, caracterizată de tăieri, plafonări și politici de austeritate.

În opinia deputatului PSD, în timp ce Europa promovează solidaritatea și investițiile în oameni, actualul executiv accelerează pe „drumul greșit”, ignorând nevoile sociale și împingând economia către declin.

„Europa merge înainte. România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens. La Congresul Socialiştilor Europeni de la Amsterdam, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat un apel limpede pentru o Europă a echităţii şi demnităţii: „Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viaţă mai bună cetăţenilor noştri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune. (...) A venit vremea unei Europe care investeşte în oameni, nu care îi pedepseşte.” Un discurs de viziune, care pune accentul pe prosperitate comună, protecţie socială şi solidaritate europeană”, arată Fifor în postarea sa pe Facebook.

Parlamentarul social-democrat susține că vocea social-democrației europene se concentrează pe politici de echilibru și speranță, în timp ce executivul de la București adoptă măsuri restrictive.

El atrage atenția asupra faptului că, ”în timp ce la Amsterdam se vorbea despre creştere şi echitate socială, despre salariu minim european, la Bucureşti premierul Ilie Bolojan are un singur crez: îngheţarea salariilor şi a pensiilor până la finalul anului 2026”.

Continuând analiza, Fifor invocă date oficiale pentru a argumenta efectele negative ale politicilor economice actuale.

„Între timp, de atâta "reformă", salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, potrivit INS. Creşterile nominale au fost înghiţite de inflaţia cu două cifre, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu peste 7% într-un singur an. România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană şi cea mai severă contracţie a consumului intern, semn că populaţia cumpără mai puţin, iar economia încetineşte vizibil. În acelaşi timp, salariul minim rămâne printre cele mai mici din UE, deşi costurile de trai cresc mai repede decât oriunde în regiune”.

El accentuează diferențele majore dintre modelul european și cel promovat la nivel național: „Europa lui Sanchez vorbeşte despre salariu minim comun, despre drepturi sociale şi protecţie a cetăţenilor în timp ce România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine”.

Mihai Fifor a lansat la finalul mesajului său și un avertisment asupra consecințelor direcției actuale:

„Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea, care continuă să creadă că pedala austerităţii duce la prosperitate şi dezvoltare. Fiecare zi pierdută pe acest drum greşit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investeşte în oameni – şi mai aproape de recesiune”.