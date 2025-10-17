Nicușor Dan a promulgat legea care limitează indemnizațiile din companiile de stat

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 17 octombrie, legea care reduce indemnizațiile și limitează numărul membrilor din conducerea companiilor de stat. Actul normativ a fost asumat de Guvernul condus de Ilie Bolojan în Parlament la sfârșitul lunii august.

Președintele a semnat vineri mai multe decrete importante, printre care și cel care pune în aplicare legea privind guvernanța corporativă.

Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/30.08.2025) prevede un nou cadru legislativ care limitează remunerațiile și reduce numărul membrilor din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor de stat.

Companiile administrate în sistem unitar vor avea consilii de administrație formate din trei membri. Cele care funcționează în sistem dualist vor avea consilii de supraveghere alcătuite din cinci membri.

Remunerația fixă a membrilor executivi și neexecutivi nu va putea depăși de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar din ultimele 12 luni. Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi va fi limitată la cel mult de patru ori media aceluiași indicator, în funcție de performanța regiei autonome.

Legea introduce, de asemenea, noi criterii de selecție pentru administratori și directori, precum și indicatori suplimentari de performanță pentru evaluarea activității lor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat pe 1 septembrie, referindu-se la proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor publice, că scopul este eliminarea „câștigurilor nemeritate” din conducerile unor companii de stat și obținerea de performanțe reale în beneficiul cetățenilor.

„Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce aceste companii să facă performanță în beneficiul cetățenilor și agenția guvernamentală care supraveghează aceste companii să aibă o putere mai mare de a garanta că oamenii potriviți ajung în funcții de conducere potrivite. În acest sens, modificările pe care le propunem sunt pe mai multe paliere”, afirma Bolojan, în plenul Parlamentului.