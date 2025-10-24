Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, primit de Patriarhul Daniel în Capitală. Ultimele pregătiri pentru sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, potrivit anunțului făcut de Patriarhia Română. Zborul său, programat inițial să aterizeze pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost amânat din cauza unor defecțiuni tehnice. Sanctitatea sa a sosit în Capitală la ora 13.00. Cu acest prilej, cei doi slujitori ai Bisericii Ortodoxe au transmis un mesaj pentru credincioși.

După o întârziere de două ore, Arhiepiscopul Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, a sosit în România, fiind întâmpinat cu covorul roșu pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” de Patriarhul Daniel.

Duminică, 26 octombrie 2025, cei doi înalți ierarhi vor oficia slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Evenimentul are loc într-un an cu dublă semnificație pentru Biserica Ortodoxă Română: se împlinesc 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei și 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie.

„Toată slava, cinstea și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu Tatăl luminilor, Fiului – Cuvântul și Înțelepciunea, și Sfântului Duh – Cel Preasfânt, Bun și de viață Făcător, Care ne-a învrednicit să ajungem cu bine și în pace pe tărâmul evlavios și liniștit al României. Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a fost mesajul Patriarhului Ecumenic.

În discursul rostit la sosirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, Arhiepiscopul Constantinopolului a amintit de momentul sfințirii Altarului Catedralei Mântuirii Neamului, punând accent pe legătura profundă dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.

„Această invitație frățească din partea iubitului nostru Frate în Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un important ierarh, teolog, cărturar și o figură duhovnicească marcantă a vremurilor noastre, este, într-adevăr, pe deplin binevenită. Am fost deosebit de onorați să fim alături de Preafericirea Sa în urmă cu șapte ani, la sfințirea și târnosirea Sfântului Altar al Catedralei Naționale din București – Catedrala Mântuirii Neamului. Iar acum, trebuie să fim din nou împreună cu Preafericirea Sa, în dragoste frățească și solidaritate, pentru a săvârși slujba de sfințire a picturii în mozaic a acestei mărețe Case a lui Dumnezeu, închinate nobilului Poporului Român și profundelor sale tradiții spirituale și culturale”, a adăugat el.

De asemenea, ierarhul a făcut referire la dimensiunile impresionante ale Catedralei Naționale.

„Dimensiunile impresionante și copleșitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanța și amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea și demnitatea Patriarhiei Române. Pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanță cu Autocefalia sa. Ambele reflectă năzuințele înalte ale Poporului Român și dăruirea sa față de sfânta credința creștin ortodoxă, care – chiar și în ceasurile cele mai întunecate – nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat și rodnic din punct de vedere spiritual”, a mai spus înaltul ierarh.

La finalul mesajului, Arhiepiscopul Constantinopolului a lăudat România.

„România este plină de sfinți și de tradiții ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea, și este un izvor de Mucenici, Asceți și diferite tipuri de sfinți (bărbați și femei) ai lui Dumnezeu, așa cum mărturisește și recenta canonizare, de către Biserica-Mamă din Constantinopol, a patru sfinți români athoniți”, a arătat acesta.

Patriarhul Daniel a subliniat că această vizită marchează a unsprezecea prezență a Sanctității sale în România. El a amintit că ultima vizită a Patriarhului Ecumenic în țara noastră a avut loc în 2018.

„Cu aleasă bucurie și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor ortodocși români, un călduros Bine ați venit! în România! Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română”, a spus Patriarhul.

Reprezentantul BOR evidențiat că anul 2025 marchează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și 140 de ani de la dobândirea autocefaliei, recunoscute oficial prin Tomosurile emise de Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, la 30 iulie 1925, și de Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea, la 25 aprilie 1885.

„Șirul de manifestări solemne organizate la București în Anul Centenar al Patriarhiei Române culminează în mod providențial cu slujba sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Sanctității Voastre. Edificarea și sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, cu hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie de fapt împlinirea unui ideal național de aproape un secol și jumătate al poporului român (1881-2025)”, a mai spus Patriarhul Daniel.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va fi deschisă permanent pentru slujbe și pentru participarea credincioșilor.