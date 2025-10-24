International Breaking news

Bombă detonată într-o gară din Ucraina. Patru persoane au murit și mai multe sunt rănite

Comentează știrea
Bombă detonată într-o gară din Ucraina. Patru persoane au murit și mai multe sunt răniteGară din Ucraina. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Incident grav într-o gară din Ucraina, unde un bărbat a activat un dispozitiv exploziv în timpul unui control efectuat pe peron, vineri, soldându-se cu moartea acestuia, a altor trei persoane și rănirea a 12 oameni, potrivit informațiilor furnizate de poliție și citate de AFP.

„Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, care a explodat apoi”, au anunțat autoritățile ucrainene într-un comunicat.

Bomba, detonată de un tânăr de 23 de ani

ragedia a avut loc vineri, în gara Ovruci din regiunea Jîtomîr, conform informațiilor transmise de poliția ucraineană și preluate de sursa citată.

Bărbatul care a detonat dispozitivul, în vârstă de 23 de ani, a murit în ambulanță, iar alte trei femei – printre care o polițistă – și-au pierdut viața în urma deflagrației. Potrivit Ukrainska Pravda, printre cei 12 răniți se numără doi militari și zece civili.

Ce salarii se câștigă în industria fast-food din România. Studenții, cei mai atrași de domeniu
Ce salarii se câștigă în industria fast-food din România. Studenții, cei mai atrași de domeniu
Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”
Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”
Gară din Ucraina

Gară din Ucraina. Sursă foto: X.com

Autoritățile din Ucraina spun că făptașul a murit

Incidentul a avut loc la ora locală 10:50, în timpul verificării actelor unui pasager.

„Persoana care a detonat dispozitivul exploziv a murit în ambulanţă. S-a stabilit preliminar că bărbatul care a detonat explozivul era un locuitor din Harkov şi fusese recent reţinut pentru tentativă de încălcare a frontierei de stat în zona de vest a frontierei”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră.

Printre victime se afla și o polițistă

Ulterior, Poliția Națională a confirmat că explozia s-a produs în momentul în care angajații Serviciului de Patrulare la Frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren diesel.

„În consecinţă, acest bărbat, în vârstă de 23 de ani, din Harkov, a murit. De asemenea, alte trei femei în vârstă de 29, 58 şi 82 de ani, toate din Korosten, au suferit răni fatale. Printre victime se află şi o poliţistă de frontieră”, se arată în comunicat.

Regiunea Jîtomîr este situată în centrul Ucrainei, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    24 octombrie 2025 la 16:30

    ;

    :)))))))

Stiri calde

18:06 - Ce salarii se câștigă în industria fast-food din România. Studenții, cei mai atrași de domeniu
17:53 - Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”
17:42 - CSM cere respectarea independenței justiției în discuțiile privind statutul magistraților
17:37 - Nicușor Dan, prezent la ceremonia Universității „Alexandru Ioan Cuza” cu prilejul aniversării de 165 de ani
17:31 - Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: Nu este admisibil să se proclame, deschis, că sistemul canonic al Bisericii este depășit
17:18 - Anda Adam a executat-o pe Oana Zăvoranu. I-a luat și ultimul leu

HAI România!

Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski
Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale