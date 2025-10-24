Bombă detonată într-o gară din Ucraina. Patru persoane au murit și mai multe sunt rănite

Incident grav într-o gară din Ucraina, unde un bărbat a activat un dispozitiv exploziv în timpul unui control efectuat pe peron, vineri, soldându-se cu moartea acestuia, a altor trei persoane și rănirea a 12 oameni, potrivit informațiilor furnizate de poliție și citate de AFP.

„Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, care a explodat apoi”, au anunțat autoritățile ucrainene într-un comunicat.

ragedia a avut loc vineri, în gara Ovruci din regiunea Jîtomîr, conform informațiilor transmise de poliția ucraineană și preluate de sursa citată.

Bărbatul care a detonat dispozitivul, în vârstă de 23 de ani, a murit în ambulanță, iar alte trei femei – printre care o polițistă – și-au pierdut viața în urma deflagrației. Potrivit Ukrainska Pravda, printre cei 12 răniți se numără doi militari și zece civili.

Incidentul a avut loc la ora locală 10:50, în timpul verificării actelor unui pasager.

„Persoana care a detonat dispozitivul exploziv a murit în ambulanţă. S-a stabilit preliminar că bărbatul care a detonat explozivul era un locuitor din Harkov şi fusese recent reţinut pentru tentativă de încălcare a frontierei de stat în zona de vest a frontierei”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră.

Ulterior, Poliția Națională a confirmat că explozia s-a produs în momentul în care angajații Serviciului de Patrulare la Frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren diesel.

„În consecinţă, acest bărbat, în vârstă de 23 de ani, din Harkov, a murit. De asemenea, alte trei femei în vârstă de 29, 58 şi 82 de ani, toate din Korosten, au suferit răni fatale. Printre victime se află şi o poliţistă de frontieră”, se arată în comunicat.

Regiunea Jîtomîr este situată în centrul Ucrainei, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.