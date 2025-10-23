International

O jumătate de milion de dolari, recompensă pentru suspectul din cazul bombelor de la Capitoliu

O jumătate de milion de dolari, recompensă pentru suspectul din cazul bombelor de la Capitoliu
Din cuprinsul articolului

Autoritățile americane au publicat recent noi imagini de supraveghere cu suspectul care a amplasat bombe artizanale lângă sediile Comitetului Național Democrat (DNC) și Comitetului Național Republican (RNC) în data de 5 ianuarie 2021.

FBI a anunțat totodată că menține recompensa de 500.000 de dolari pentru informații care să conducă la identificarea și arestarea individului.

Recompensă de 500.000 $ pentru informații

Pe platforma X, FBI a precizat:

„Agenția oferă în continuare o recompensă de 500.000 de dolari pentru informații care să ajute la identificarea persoanei care a amplasat bombe artizanale la sediile DNC și RNC pe 5 ianuarie 2021.

Ca parte a investigației în curs, publicăm un videoclip actualizat al suspectului, care include imagini anterior nedifuzate, o calitate superioară a filmărilor și clipuri mai lungi cu mișcările individului.”

Potrivit FBI, noile imagini surprind suspectul în seara precedentă Revoltei de la Capitoliu, când transporta un rucsac și amplasa bombe în fața ambelor sedii între orele 19:30 și 20:30, înainte de a dispărea din câmpul vizual în Washington, D.C.

Descrierea suspectului și traseul acestuia

Autoritățile descriu suspectul ca având înălțimea de aproximativ 1,70 m și purtând un hanorac gri, mănuși negre și încălțăminte Nike Air Max Speed Turf cu logo galben, mască și rucsac pentru transportul dispozitivelor explozive.

FBI a precizat că individul a fost observat deplasându-se prin cartierele Capitol Hill între 19:34 și 20:18, apărând inițial în apropiere de 1st Street și North Carolina Avenue SE și oprindu-se scurt pe South Capitol Street pentru a plasa un rucsac despre care se crede că conținea prima bombă.

Ulterior, suspectul s-a așezat pe o bancă din fața sediului DNC, unde a amplasat primul dispozitiv la aproximativ 19:54.

După aceea, individul a continuat spre sediul RNC, unde a amplasat al doilea dispozitiv la 20:16, înainte de a dispărea din nou din câmpul vizual.

Investigațiile FBI și implicarea publicului

În ianuarie 2025, FBI a reluat atenția asupra cazului nerezolvat prin publicarea unor imagini noi, iar în luna mai, adjunctul directorului Dan Bongino a declarat pentru „Fox & Friends” că agenția este „destul de sigură” că se apropie de identificarea suspecților.

Investigatorii susțin că au urmărit sute de piste, au analizat mii de înregistrări video și au realizat peste 1.000 de interviuri.

Bongino a subliniat importanța implicării publicului și a menționat că rețelele sociale reprezintă un instrument esențial pentru generarea de noi piste în cadrul anchetei.

Deși incidentul din 2021 nu a provocat victime, autoritățile avertizează că atacul ar fi putut fi letal.

