Modele torturate de un multimilionar la New York. Cum funcționa rețeaua răului

Howard Rubin, un multimilionar din New York, se află în centrul unui scandal major după ce mai multe femei l-au acuzat că le-ar fi abuzat și torturat în apartamentul său de lux din Midtown Manhattan.

Potrivit procurorilor federali, Rubin, alături de asistenta sa Jennifer Powers, ar fi condus o schemă de trafic sexual și sadomasochism în valoare de aproximativ 1 milion de dolari, între 2009 și 2019.

Într-un interviu acordat publicației The New York Post, una dintre victime a declarat: „Obține satisfacție — sexuală și nu numai — din cruzime”.

O altă sursă a explicat:

„Nu este doar despre tortura fizică; el folosește banii, puterea și sistemul juridic pentru a controla și răni oamenii”.

Victimele povestesc că Rubin le atrăgea prin intermediul site-urilor de modeling sau al rețelelor sociale, iar apoi le invita la cina în Manhattan, pentru ședințe foto „fetish” plătite.

Asistenta sa, Jennifer Powers, le asigura uneori că „nu este necesar să aibă loc acte sexuale”.

Odată ajunse în penthouse-ul de pe West 57th Street, femeile erau rugate să semneze acorduri de confidențialitate cu amenzi de până la 500.000 de dolari dacă ar fi divulgat detalii despre întâlniri.

În apartament, victimele au observat ceea ce ele numesc „peretele trofeelor”, cu fotografii încadrate ale diverselor modele Playboy.

„Toate imaginile erau fete pe care le ‘văzuse’ înainte, care fuseseră acolo. Erau ca trofee”, a explicat una dintre victime.

Procurorii federali susțin că Rubin ar fi legat zeci de femei în apartament, folosind electroșocuri, bătăi și abuzuri sexuale după ce victimele își pierduseră cunoștința.

Una dintre victime a declarat:

„Rănirea femeilor era ceva ce dorea să facă și îi plăcea”. Victimele au mai relatat că erau restricționate împotriva voinței lor, legate de o „cruce a Sf. Andrei” și supuse la torturi în așa-numita „cameră roșie”.

În corespondența cu Powers, Rubin ar fi planificat în detaliu abuzurile, conform documentelor procurorilor. El ar fi încercat chiar să angajeze un asasin pentru a viza femei care îl dăduseră în judecată civil.

Rubin, care a lucrat anterior pentru Solomon Brothers și firma de investiții a lui George Soros, a fost arestat pe 26 septembrie și se află în custodia Metropolitan Detention Center din Brooklyn, fiind acuzat de trafic sexual și alte infracțiuni.

Rubin și Powers au pledat nevinovați. Powers, care locuiește acum în Texas, a fost eliberată pe cauțiune după ce a plătit 850.000 de dolari.

O scrisoare a fostei soții, Mary Henry, care l-a descris pe Rubin ca „om de familie” și a solicitat eliberarea pe cauțiune de 50 de milioane de dolari, a stârnit reacții puternice printre victime.

„Faptul că a oferit milioane pentru eliberarea lui m-a făcut să mă simt bolnav și furioasă”, a spus o victimă.

Victimele spun că viețile lor au fost afectate iremediabil.