Primarul Londrei, Sadiq Khan, în centrul scandalului legat de traficul de femei

Metropolitan Police (Met) a făcut o revenire surprinzătoare, recunoscând pentru prima dată că are un număr „foarte semnificativ” de anchete privind bandele de exploatare sexuală a copiilor, după ce a fost prezentată cu constatările unei investigații realizate de Express și MyLondon.

Decizia vine după ani în care autoritățile au negat existența unei probleme majore în capitala Marii Britanii.

Campaniile civice au transmis Express că sunt ușurate de faptul că Met recunoaște „ceea ce mulți dintre noi spuneam de ani de zile” și au afirmat că această decizie arată că forțele de ordine au realizat că „nu mai are rost să mintă”.

Chris Wild, care de peste un deceniu avertizează asupra existenței acestor bande, a declarat:

„Ca persoană care a petrecut peste zece ani pe teren și a scris două cărți despre eșecurile sistemului de protecție a copiilor, sunt ușurat să aud în sfârșit că Metropolitan Police recunoaște ceea ce mulți dintre noi spuneam de ani de zile — că bandele de exploatare sexuală a copiilor reprezintă o problemă serioasă și continuă în Londra. Nu ar fi trebuit să fie nevoie de nenumărați jurnaliști și ani de avertismente ignorate pentru ca acest adevăr să fie acceptat. Recunoașterea Metropolitan Police este mult întârziată. Acum cuvintele trebuie să se transforme în acțiuni. Lucrătorii din prima linie, victimele și comunitățile merită mai mult decât scuze — merită justiție, responsabilitate și schimbări durabile.”

Într-o declarație adresată Adunării Londrei, comisarul Met, Sir Mark Rowley, a inversat ani de negări, afirmând că forța are un „flux constant” de anchete în curs privind exploatarea sexuală a copiilor de către bande, pe lângă un volum substanțial de cazuri istorice.

Rowley a explicat că, dacă s-ar efectua o revizuire completă și re-investigare a tuturor cazurilor, costurile ar fi „milioane, milioane, milioane de lire” pe parcursul mai multor ani.

În răspuns la o întrebare a membrului Adunării Londrei din partea Partidului Laburist, Len Duvall, comisarul a precizat:

„Numărul de cazuri va fi foarte semnificativ. Dacă am face o revizuire completă și reinvestigări ale tuturor acestora, ar fi milioane de lire pe an, timp de mai mulți ani.”

Anterior, Met a negat că Londra se confruntă cu o problemă majoră legată de bandele de exploatare sexuală a copiilor. În februarie, Rowley i-a spus lui Lord Bailey of Paddington:

„Nu pot garanta că nu există ceva acolo pe care să nu-l fi văzut”, în răspuns la întrebarea dacă capitala are „o problemă semnificativă cu bandele de exploatare sexuală a copiilor”.

Această poziție s-a schimbat după ce forța a fost prezentată cu constatările investigației Express și MyLondon, care arătau că Sadiq Khan citise și răspunsese la rapoartele de inspecție ale Met cu studii de caz ale victimelor, pe care experții le-au considerat „tipice” pentru modelele de exploatare sexuală a copiilor prin bande.

Maggie Oliver, detectiv care a făcut dezvăluiri în cazul Rochdale, a analizat dovezile și a afirmat că acestea au generat „o scânteie de onestitate”:

„După decenii de negări ale existenței tipului de abuz numit «bande de grooming» în Londra, această investigație realizată de Express forțează în sfârșit o scânteie de onestitate din partea celor care ar prefera să acopere adevărul. Această întoarcere de 180 de grade replică ceea ce am văzut în cei 13 ani în care am expus eșecurile și acoperirile similare din Rochdale, Manchester, Barrow și multe alte zone din țară. Este doar cel mai recent exemplu de cum, confruntând amenințări personale și vorbind în continuare, se sparg treptat zidurile instituțiilor publice. «Puterea oamenilor» obligă Met să spună în sfârșit adevărul, chiar dacă luptă și mint până în momentul în care știu că adevărul a ieșit la iveală, așa că nu mai are rost să mintă. Această anchetă completă în Express este cel mai recent exemplu despre cum minciunile sunt demascate — dar, din păcate, prea târziu pentru toate victimele care au fost blamate, abandonate și discreditate de agențiile de protecție, care preferă să-și protejeze organizația în loc să înfrunte monștrii din aceste bande care distrug atât de multe vieți nevinovate.”

Chris Wild a adăugat:

„Este o recunoaștere întârziată a ceea ce a fost evident de mult pe teren.”

Angajamentul Metropolitan Police

Un purtător de cuvânt al Metropolitan Police a declarat:

„Înțelegem preocuparea foarte reală a publicului în legătură cu așa-numitele bande de grooming și tratăm toate acuzațiile de infracțiuni sexuale și exploatare cu cea mai mare seriozitate. Datele noastre arată că imaginea abuzului și exploatării sexuale de grup din Londra este mai variată decât în alte părți ale țării și nu se aliniază perfect cu modelele de metodologie, etnie sau naționalitate observate și raportate pe larg în alte zone. Suntem complet angajați să protejăm copiii vulnerabili și să aducem în justiție pe cei responsabili. Mai este încă mult de lucru, inclusiv încurajarea raportării infracțiunilor, astfel încât să avem o imagine cât mai completă, dar am făcut progrese semnificative în ultimul deceniu pentru a putea face acest lucru eficient.”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, nu a comentat încă asupra întoarcerii de situație a Metropolitan Police. În iunie, referindu-se la analiza Home Office privind bandele de grooming, el a spus că nu există „nicio indicație” că vreunul dintre cazuri ar fi în capitală.

Această lipsă de reacție survine în contextul în care recunoașterea Met a fost considerată o etapă majoră în recunoașterea problemelor structurale și sistemice privind protecția copilului în Londra, după ani de negări și critici.

Printre prioritățile viitoare se numără:

Finalizarea revizuirilor și re-investigărilor cazurilor existente;

Asigurarea resurselor financiare și umane pentru a susține aceste anchete;

Încurajarea raportării de infracțiuni și protejarea celor care se implică în dezvăluirea cazurilor;

Cooperarea între autorități locale, naționale și organizații de protecție a copilului pentru a preveni abuzurile viitoare.

În contextul dezvăluirilor și al recunoașterii oficiale, Londra se află la o răscruce în ceea ce privește măsurile de protecție a copiilor și responsabilitatea instituțiilor publice de a răspunde prompt și transparent problemelor de amploare.