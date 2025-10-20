Primarul Londrei și Poliția Metropolitană, acuzați de mușamalizarea rețelelor de trafic de carne vie

O investigație realizată de publicațiile Daily Express și MyLondon aduce în atenția publicului acuzații grave la adresa primarului din Londra, Sadiq Khan, și a Poliției Metropolitane.

Ancheta susține că grupuri de bărbați au abuzat sexual tinere în hoteluri din capitală, în timp ce autoritățile au negat existența unor astfel de rețele.

Dovezile colectate arată că victimele au fost drogâte și amenințate cu moartea, iar cazul a declanșat un val de critici din partea politicienilor și experților în protecția copilului.

Maggie Oliver, detectivă whistleblower implicată în investigarea scandalului de la Rochdale, a declarat pentru Express:

„Cazurile urmează aceeași schemă pe care am văzut-o la acoperirea de către Poliția din Greater Manchester a scandalului din Rochdale.”

Chris Philp, secretar de stat pentru Afaceri Interne în opoziție, a acuzat că primarul „facilitează un mușamalizare”:

„Este rușinos că Primarul Londrei susține că nu are nicio indicație că rețelele de grooming operează în Londra, în ciuda faptului că a răspuns personal la rapoarte care conțin dovezi despre victime abuzate de astfel de grupuri în oraș.”

Lee Anderson, membru al Parlamentului pentru Reform UK, a adăugat că primarul „are întrebări serioase de răspuns”:

„Există dovezi reale și credibile că rețelele de grooming există în Londra, iar faptul că primarul ar fi putut închide ochii este total rușinos. Nu putem continua să repetăm erorile catastrofale pe care le-am văzut în Rochdale, Rotherham și în alte părți ale țării. Supraviețuitorii acestor rețele merită justiție reală.”

Primarul și Poliția Metropolitană au susținut constant că nu există „rapoarte” similare cazurilor din Rochdale sau Rotherham în Londra.

Totuși, rapoartele Inspectoratului Majestății Sale pentru Poliție și Servicii de Pompieri din perioada 2016–2025, la care primarul a răspuns personal, documentează șase posibile victime.

Evaluarea acestor cazuri de către Maggie Oliver și Chris Wild, profesionist în îngrijirea copiilor, a identificat „semnale de alarmă” ale abuzului de tip grooming gang.

Oliver a declarat că era sigură că trei dintre victime puteau fi descrise drept victime ale unui astfel de grup.

Rapoartele descriu cum poliția a reacționat lent la dovezile că fete de doar 13 ani erau exploatate de grupuri de bărbați, fiind drogate și alcoolizate, violate în hoteluri și amenințate cu moartea.

Sadiq Khan a indicat public că a citit documentele și a comentat pe marginea acestora. După ce publicațiile Express/MyLondon au contactat Poliția Metropolitană pentru comentarii, Comisarul Poliției Metropolitane a apărut în fața Adunării Londrei și a recunoscut existența „unui flux constant” de investigații privind exploatarea sexuală a copiilor de către grupuri multiple de agresori, precum și a unui număr „foarte semnificativ” de cazuri care urmează să fie reinvestigate în lumina analizei Ministerului de Interne privind rețelele de grooming.

Oliver a adăugat că nu este surprinsă că rețelele de grooming au fost ascunse:

„Am realizat că toată lumea de la vârf știa 100% și dorea să mușamalizeze.”

Chris Wild, profesionist în protecția copiilor, a declarat:

„Se întâmplă peste tot în Londra, mult mai mult decât în orice altă parte a țării. Lucrez direct cu victime și toți colegii mei au povești similare. Să auzim rapoarte de la biroul primarului spunând «dar aici nu este o problemă» arată că persoana este deconectată de realitate. Trebuie să ne întrebăm: pe cine protejează? Ce protejează?”

O victimă anonimă a rețelelor de grooming a declarat pentru Express:

„Khan și Comisarul Poliției continuă să nege trauma suferită de supraviețuitorii acestor grupuri, ceea ce reprezintă o formă de manipulare psihologică. Toate aceste dovezi sunt înregistrate public și recunoscute. Pentru un primar care se poziționează ca ambasador pentru justiția împotriva violenței asupra femeilor și fetelor, cum poate bloca atât de flagrant vocile supraviețuitoarelor?”

Investigația a descoperit mai multe cazuri din borough-ul Tower Hamlets, unde cinci copii au fost identificați ca victime ale rețelelor de exploatare sexuală.

În timpul audierilor, martorii au descris „grupuri de bărbați mai în vârstă” care exploatau fete în camere de hotel în ultimii ani ai deceniului trecut.

Atât consiliul local, cât și Poliția Metropolitană au negat inițial existența grupurilor, folosind o definiție diferită bazată pe „rețele de crimă organizată”, mai degrabă decât pe conceptul de „grooming gang”.

Un purtător de cuvânt al primarului a declarat:

„Primarul a subliniat întotdeauna că siguranța londonezilor este prioritatea sa, mai ales în ceea ce privește protecția copiilor. Acesta include serviciul de sprijin împotriva violenței și exploatării în valoare de 15,6 milioane de lire sterline, care oferă suport tinerilor vulnerabili și sprijină Poliția Metropolitană să adopte o nouă abordare axată pe protecția copiilor și acțiuni de aplicare a legii pentru a combate fenomenul 'county lines'.”

Poliția Metropolitană a transmis:

„Înțelegem preocupările reale ale publicului privind așa-numitele grupuri de grooming și tratăm toate acuzațiile de infracțiuni sexuale și exploatare extrem de serios. Datele noastre arată că imaginea abuzului sexual și exploatării grupate a copiilor în Londra este mai complexă decât în alte părți ale țării și nu se aliniază perfect cu modele de metodologie, etnie sau naționalitate raportate în alte părți.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a adăugat: