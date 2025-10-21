Un judecător numit de Biden tergiversează procesul lui Comey, fostul director FBI

Fostul director al FBI, James Comey, a obținut luni prima sa victorie în procesul său penal, după ce judecătorul federal Michael Nachmanoff, numit de președintele Biden, a respins solicitările procurorilor de a accelera examinarea probelor.

Decizia instanței marchează un prim succes pentru Comey, care este acuzat de declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului.

Săptămâna trecută, un mare juriu din Districtul Estic al Virginiei l-a inculpat pe James Comey pentru două capete de acuzare: declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului.

Dacă va fi găsit vinovat, Comey se confruntă cu o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Cazul său a fost atribuit judecătorului federal Michael Nachmanoff, numit de președintele Biden, ceea ce a atras atenția asupra potențialelor implicații politice ale procesului.

Duminică seara, procurorii federali au semnalat că ar putea solicita înlocuirea lui Patrick Fitzgerald, avocatul principal al lui Comey, din cauza implicării sale în scurgeri de informații clasificate către mass-media prin intermediul lui Daniel Richman.

Patrick Fitzgerald, fost procuror federal pentru Districtul de Nord al Illinois, a fost implicat în scurgerile ilegale de informații în 2017.

Procurorii Departamentului de Justiție au declarat în fața instanței că Comey a folosit acest avocat pentru a „deconspira necorespunzător informații clasificate”.

Conform documentelor depuse de procurorii Tyler Lemons și Gabriel Diaz:

„Pe baza informațiilor publice, inculpatul a folosit avocatul său principal curent pentru a divulga necorespunzător informații clasificate. Acest fapt ridică o întrebare privind conflictul de interese și posibilitatea de a-l descalifica pe avocatul principal curent.”

Procurorii au cerut instanței să aprobe rapid o echipă specială de avocați („filter team”) care să examineze dovezile din cazul penal al lui Comey, pentru a clarifica rolul lui Fitzgerald în scurgerile de informații de acum opt ani, fără a încălca privilegiul avocat-client al lui Comey.

Patrick Fitzgerald a respins acuzațiile și a declarat că procurorii încearcă să-l „defăimeze” prin sugestia că ar fi divulgat materiale clasificate mass-media.

Luni, judecătorul Michael Nachmanoff a respins cererea procurorilor de a accelera procesul de constituire a echipei speciale de avocați.

Judecătorul a precizat:

„Se DISPUNE ca cererea guvernului pentru o hotărâre accelerată să fie RESPINSĂ.”

De asemenea, instanța a stabilit un termen pentru răspunsul lui Comey:

„Și se mai DISPUNE ca inculpatul să răspundă la cererea guvernului privind implementarea protocolului ‘filter’ (ECF 38) până la 27 octombrie 2025.”

Cazul lui Comey continuă să fie urmărit îndeaproape, iar deciziile judecătorului Michael Nachmanoff marchează un punct important pentru apărarea fostului director al FBI.

Procesul urmează să ofere clarificări suplimentare cu privire la implicarea avocatului său în scurgerile de informații, dar și la posibilele consecințe penale pentru Comey.