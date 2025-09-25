Fostul șef al FBI, James Comey, ar putea scăpa de acuzații prin prescripție

Punerea sub acuzare a lui James Comey pentru presupusele abuzuri comise contra lui Donald Trump a devenit un punct central în dezbaterile juridice de la Washington, în condițiile în care prescripția pentru acuzația de mărturie falsă în Congres expiră săptămâna viitoare.

Iar un document intern al procurorilor de linie susținea că probele împotriva fostului director FBI ar fi insuficiente pentru a convinge un juriu să îl condamne. Totuși, Lindsey Halligan, noul procuror federal din Districtul Estic al Virginiei, are autoritatea să ignore această recomandare și să continue procedura.

James B. Comey, fost director al Biroului Federal de Investigații (FBI), este de ani de zile o figură centrală în dezvăluirile despre represiunea declanșată de democrați împotriva lui Trump.

Comey a fost demis de Donald Trump în 2017, care l-a acuzat în repetate rânduri de „abuzuri” și „trădare”. Acum, la cinci ani după ce Comey a depus mărturie în fața Comitetului Judiciar al Senatului, procurorii federali discută posibilitatea unei puneri sub acuzare pentru mărturie falsă.

Declarațiile sale din 30 septembrie 2020, când a fost întrebat dacă a autorizat scurgeri de informații către presă, sunt acum analizate din nou, în condițiile în care termenul legal pentru a formula acuzații este pe cale să expire.

Washington Post susține că procurorii federali pregătesc documentele necesare, dar situația este extrem de fluidă și decizia finală aparține lui Lindsey Halligan, noul procuror federal al Districtului Estic al Virginiei.

În această săptămână, MSNBC a anunțat că procurorii de linie ar fi transmis un memo către Lindsey Halligan, susținând că punerea sub acuzare a lui Comey ar fi dificil de susținut în fața unui mare juriu. Unul dintre argumentele principale ar fi acela că inspectorul general al DOJ a concluzionat că James Comey nu a autorizat scurgerile de informații către presă, iar Andrew McCabe, fostul său adjunct, avea competența să comunice cu jurnaliștii în anumite situații.

Reamintim că James Comey a condus FBI în momentul declanșării anchetei federale privind așa-zisa colaborare între campania lui Trump și oficiali ruși și a confirmat că președintele în funcție era investigat. Ancheta a fost ulterior preluată de procurorul special Robert Mueller, care a concluzionat că nu există dovezi ale unei conspirații criminale între echipa de campanie a lui Trump și Kremlin.

Lindsey Halligan a fost numită procuror federal al Districtului Estic al Virginiei abia săptămâna aceasta, după demisia forțată a lui Erik Siebert. Halligan este cunoscută mai ales pentru faptul că a fost avocat al lui Donald Trump și consilier juridic la Casa Albă.

Un element crucial al discuției este termenul de prescripție. În dreptul penal american, pentru infracțiunea de mărturie falsă, termenul este de cinci ani de la data faptei. Iar cum James Comey a depus mărturie pe 30 septembrie 2020, acest termen expiră marți, săptămâna viitoare.

Dacă DOJ nu reușește să formuleze o punere sub acuzare până atunci, cazul se închide definitiv pe acest capăt de acuzare. Din acest motiv, Halligan se confruntă cu o decizie urgentă: fie riscă să înainteze un dosar slab, fie renunță complet, asumându-și criticile politice.

Deși natura completă a acuzațiilor rămâne neclară, sursele apropiate cazului au indicat că DOJ vizează cel puțin un cap de acuzare pentru „mărturie falsă”.

În cadrul audierilor din 2020, senatorul Ted Cruz l-a întrebat direct pe Comey dacă a autorizat vreodată ca un alt oficial FBI să fie sursă anonimă în articole despre anchetele privind campania Trump sau Fundația Clinton.

Cruz a invocat informații potrivit cărora Andrew McCabe ar fi vorbit cu The Wall Street Journal la cererea lui Comey.

Răspunsul fostului director FBI a fost ambiguu:

„Pot să vorbesc doar despre mărturia mea. Îmi mențin declarația pe care ați rezumat-o că am dat-o în mai 2017.”

Procurorii spun că acest răspuns echivalează cu o negare - falsă - a rolului său în autorizarea scurgerilor.

Există mai multe riscuri juridice și instituționale dacă DOJ merge înainte:

Eșec în fața marelui juriu – dacă membrii acestuia decid că probele nu sunt suficiente, dosarul este respins și DOJ suferă un eșec public.

– dacă membrii acestuia decid că probele nu sunt suficiente, dosarul este respins și DOJ suferă un eșec public. Slăbirea credibilității DOJ – un caz perceput ca fiind politic poate eroda încrederea publică în imparțialitatea instituției.

– un caz perceput ca fiind politic poate eroda încrederea publică în imparțialitatea instituției. Posibile consecințe legale – avocații lui Comey ar putea invoca abuz de putere și ar putea cere respingerea acuzațiilor pe motive procedurale.

– avocații lui Comey ar putea invoca abuz de putere și ar putea cere respingerea acuzațiilor pe motive procedurale. Precedent periculos – dacă DOJ arată că poate fi manipulat politic, viitoarele administrații ar putea folosi instituția ca armă împotriva adversarilor.

James Comey nu a făcut declarații publice în ultimele zile, iar avocatul său, Patrick Fitzgerald, nu a răspuns solicitărilor presei.

Apărarea ar putea susține faptul că răspunsurile din 2020 nu erau mincinoase, ci vagi sau prudente, ceea ce nu îndeplinește standardul juridic pentru „mărturie falsă”.