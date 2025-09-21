Un senator democrat critică reducerile de posturi din DOJ

Senatorul Chuck Schumer (D-N.Y.) a criticat dur președintele Donald Trump pentru presiunile exercitate asupra Departamentului de Justiție, acuzându-l că încearcă să folosească instituția pentru a-și viza adversarii politici, potrivit Agerpres.

„Cred că este o amenințare reală la adresa democrației”, a spus Schumer duminică, în cadrul emisiunii CNN „State of the Union”.

Declarațiile vin după ce Trump a cerut acțiuni împotriva unor oficiali precum Sen. Adam Schiff, procurorul general al New York-ului Letitia James și fostul director FBI James Comey.

Senatorul a subliniat că Departamentul de Justiție a fost întotdeauna o instituție neutră, care a aplicat legea fără favoritisme.

„Departamentul de Justiție a fost întotdeauna un serviciu civil foarte puternic, indiferent cine era la conducere, Democrat sau Republican. Au acționat împotriva celor care au încălcat legea fără teamă sau favoruri”, a explicat Schumer.

El a criticat modul în care Trump își consolidează controlul asupra instituțiilor: „Ce face Trump este că îl transformă. Dă afară pe oricine nu pare să facă parte din acoliții săi și îl transformă într-un instrument care atacă dușmanii săi, fie că sunt vinovați sau nu — și majoritatea nu sunt vinovați deloc — și asta îl ajută pe prietenii săi.”

Schumer a avertizat că astfel de acțiuni ar putea deschide calea spre autoritarism: „Aceasta este calea către o dictatură. Asta fac dictaturile. Este atât de înfricoșător și dăunător republicii noastre.”

Senatorul a promis să se opună presiunilor președintelui „cât de puternic putem, în toate modurile”.

El a menționat că există atât căi legale, cât și legislative pentru a combate abuzurile, dar a subliniat și rolul publicului și al colegilor săi: „Poporul american ar trebui să își informeze reprezentanții cât de teribil este acest lucru pentru democrație.

Am văzut și conservatori care s-au exprimat împotriva acestei situații, și avem nevoie mai mult ca niciodată ca colegii noștri republicani să se pronunțe împotriva încălcării fundamentelor democrației.”

Între timp, președintele Trump a exprimat nemulțumirea sa față de acțiunile instituțiilor, scriind pe Truth Social că „toți sunt vinovați până la capăt, dar nu se face nimic” și că „nu putem întârzia mai mult, ne distruge reputația și credibilitatea”.

Criticii spun că folosirea Departamentului de Justiție în scopuri politice subminează încrederea publicului în statul de drept.

Experții avertizează că dacă presiunea asupra instituțiilor independente continuă, ar putea slăbi serios mecanismele democratice care protejează drepturile cetățenilor și stabilitatea guvernului.

Schumer a insistat că lupta împotriva acestor presiuni trebuie să fie fermă și continuă, indiferent de culoarea politică: „Trebuie să găsim căi legale și legislative, dar și cetățenii trebuie să vorbească. Este un moment critic pentru democrația noastră.”