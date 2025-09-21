Mai multe persoane au fost rănite la un club country într-un atac armat din SUA

Mai multe persoane au fost împușcate la clubul country Sky Meadow din orașul Nashua, statul american New Hampshire, iar un suspect se află în custodia autorităților, a confirmat Departamentul de Poliție într-o postare pe X. Un bărbat a fost împușcat mortal, iar alte câteva persoane au fost grav rănite.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, atacul a fost comis de o singură persoană, iar suspectul a fost deja reținut de polițiști. Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza existenței a doi atacatori, însă această variantă a fost infirmată. La anchetă participă și Poliția statului New Hampshire, care a precizat într-un mesaj publicat pe X că sprijină investigația.

Ca măsură de siguranță, Hotelul Sheraton din Nashua, situat la puțin peste o milă de clubul country Sky Meadow, a fost desemnat ca punct de întâlnire pentru autorități și comunitate. Poliția din Nashua le-a solicitat locuitorilor să evite zona clubului până la finalizarea verificărilor.

Senatorul Jeanne Shaheen și deputata Maggie Goodlander au transmis că urmăresc îndeaproape situația și că gândurile lor sunt alături de persoanele rănite. „Ne rugăm pentru cei afectați”, a scris Shaheen, adăugând că asemenea acte de violență nu au loc în statul nostru.

Senatorul Maggie Hassan a declarat că inima sa este alături de familiile celor implicați și a exprimat recunoștință pentru efortul polițiștilor și salvatorilor care intervin la fața locului. De asemenea, Goodlander și-a exprimat sprijinul pentru victime, familiile acestora și întreaga comunitate din Nashua, în timp ce autoritățile continuă să ofere detalii despre incident.

Autoritățile din Dunstable, Massachusetts, au emis un ordin de adăpostire pentru locuitorii orașului „din precauție”, ca urmare a amenințării active din Nashua. Ordinul, emis la ora 20:31, le solicita rezidenților să-și încuie ușile și ferestrele, să nu permită accesul străinilor în locuințe și să rămână în interior până la noi indicații din partea autorităților locale.

Clubul country Sky Meadow, un club privat care organizează diverse evenimente, inclusiv nunți, găzduia sâmbătă o nuntă în momentul în care a avut loc atacul, potrivit informațiilor. Localitatea Nashua se află la aproximativ 45 de minute de Boston, Massachusetts, iar incidentul a provocat o mobilizare masivă a forțelor de ordine și a echipelor de salvare din zonă.