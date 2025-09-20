Casa fraților Tate, atacată de un individ înarmat. Incidentul, transmis live

Casa fraților Tate a fost subiectul unui mare scandal, sâmbătă seara. Un individ înarmat cu un pistol cu bile a luat cu asalt locuința lui Andrew și Tristan. Mai mult, bărbatul a transmis evenimentul, live, pe rețelele sociale. Este vorba despre PumpFun, din zona criptomonedelor.

Câteva mii de internauți au văzut cum atacatorul a gesticulat cu arma și cum se îndrepta spre locuința din Voluntari. Un martor, care urmărea transmisiunea în direct a sunat la numărul 112. Până la intervenția polițiștilor, a apărut echipa de securitate care asigură protecția celor doi frați. Bărbatul înarmat a fost reținut de forțele de ordine și a ajuns la sediul poliției din Voluntari, acolo unde este audiat și trebuie să dea ezplicații vizavi de gestul său.

Reveniți în România, în primăvara acestui an, frații Tate anunțau la vremea respectivă că nu au de gând să părăsească țara. Chiar dacă au probleme cu legea.

„Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După ce am trecut prin toate astea, e important ca oamenii să vadă că nu am făcut nimic greșit”, spunea Andrew.

El critica nivelul de încredere scăzut al românilor în instituțiile statului și a afirmat că vrea să contribuie la recâștigarea acestei încrederi printr-o abordare transparentă: „Orice persoană poate fi investigată. Noi nu am făcut nimic ilegal, așa că nu avem de ce să ne temem”.

„O parte dintre acuzațiile din România au fost retrase de procurorii români. Odată ce aceste proceduri vor fi complet finalizate, frații Tate se vor întoarce pentru a face față acuzațiilor din Marea Britanie”, spunea, tot în primăvară, avocatul celor doi frați, Andrew Ford.