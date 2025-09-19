Lucian Burdujan este, în continuare, de negăsit. Mărturia lui Dani Coman

Fostul fotbalist Lucian Burdujan a fost dat dispărut de familie și figura pe site-ul Poliției Române la rubrica „Persoane dispărute”. La scurt timp după apariția anunțului, jurnaliștii l-au contactat, iar acesta a răspuns la telefon: „Sunt la muncă, nu am semnal”. Deși situația părea că s-a rezolvat, foștii colegi ai fotbalistului susțin că acesta este, în prezent, de negăsit.

Lucian Burdujan, fost atacant al Rapidului și FCSB, a ajuns pe lista persoanelor dispărute a Poliției Române. Anunțul a venit după ce mama sa a semnalat că nu mai are nicio veste despre el din septembrie 2023.

Reprezentanții IPJ Neamț au transmis că femeia a depus o sesizare în octombrie 2023, afirmând că fiul său, în vârstă de 38 de ani la acel moment, nu mai luase legătura cu familia.

„La data de 20 octombrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi, de către o femeie în vârstă de 63 de ani, cu privire la faptul că, din cursul lunii septembrie a.c., niciun membru al familiei nu a mai putut lua legătura cu fiul său Burdujan Lucian, în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamţ. În cursul lunii septembrie acesta s-ar fi aflat în Bucureşti”, au precizat reprezentanții IPJ Neamț.

Pe pagina oficială a Poliției Române, Burdujan apărea la rubrica „Persoane dispărute”. În anunț, se preciza:

„Burdujan Lucian, în vârstă de 39 ani, a plecat voluntar în noiembrie 2022 de la locuința sa, din mun. Piatra Neamț, jud. Neamț și nu s-a mai întors până în prezent.”

Această informație a fost completată ulterior de verificările polițiștilor, care au stabilit că în septembrie 2023 fotbalistul s-ar fi întâlnit cu fratele său la Ploiești, de unde a plecat spre București.

La scurt timp după ce anunțul despre dispariția lui Lucian Burdujan a fost publicat pe site-ul Poliției, jurnaliștii au reușit să îl contacteze telefonic.

„Sunt la muncă, nu am semnal”, a fost răspunsul său, citat de mai multe publicații.

La momentul respectiv, dispariția anunțată s-a dovedit a fi, cel puțin parțial, o confuzie generată de lipsa de comunicare cu familia și de mediatizarea tardivă a cazului. Numai că situația persistă și în ziua de astăzi. Căutat inclusiv de foști colegi, Burdujan este de negăsit.

Fostul portar Dani Coman a vorbit despre situația lui Burdujan, dezvăluind că nici foștii colegi nu mai aveau vești despre el. Coman a amintit un episod din perioada în care erau amândoi la Rapid.

„Cu Lucică (n.r. Burdujan) am o amintire și îmi pare rău așa de el, de situația în care a ajuns. Nu mai știm nimic de el... Eram la Rapid și mi-a cerut 500 de dolari împrumut. I-am dat, apoi am avut nuntă și mi-a zis: «Dani, eu vreau să vin la nuntă, dar nu am bani...» / «Vino, mă, Lucică! Nu se pune problema». După 3-4 ani a plecat în Ucraina și m-a sunat: «Dani, eu am să-ți dau niște bani, dă-mi un cont să-ți pun banii». Și mi-a trimis 1000 de dolari. Zice: «500 datoria și 500 pentru nuntă». Din păcate, îmi pare rău că nu mai putem, nu-l mai găsim să luăm legătura cu el că l-am ajuta", a spus Dani Coman pentru iAMsport.ro.

Născut la Piatra Neamț, Burdujan și-a început cariera la Ceahlăul. În 2004 a fost transferat la Rapid București, unde a cunoscut momente de succes, inclusiv calificarea în sferturile Cupei UEFA din 2006, când FCSB și Rapid au oferit un duel istoric.

Ulterior, a jucat la FC Vaslui și la FCSB, înainte de a pleca în străinătate. Între 2011 și 2020 a evoluat în Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar și Grecia.