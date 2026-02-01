Dani Coman despre bătăile la care a participat: Mai strângeam niște bani de la lupte

Dani Coman a vorbit despre perioada în care a participat la bătăi de stradă. Lipsa banilor, dar și pasiunea pentru bătăi, l-au trimis pe fotbalist în ring.

Fostul fotbalist a povestit despre tinerețile lui agitate în care a ajuns să se bată pentru bani. Avea experiență pentru că tatăl lui a fost boxer și știa cum stă treaba ci bătaia. ”Se puteau face bani și din alte lucruri, mie-mi plăcea bătaia. Și așa am câștigat și niște bănuți din niște lupte pe care le făceam noaptea. Eram copiii, nu aveam nici un ban. Strângeam bani cu Alexa și cu Florin Lazăr să ne luăm lapte bătut și pâine. Cei mai fericiți am fost când și-a făcut Lazăr o iubită în București și ne aducea mâncare gătită.

Atunci ne-am mai liniștit. Aveam salarii mici și azi luam salariu și mâine nu mai aveam niciun ban. Eu mai țineam de bani, dar Alexa, nimic. Dar Alexa avea un lipici la oameni, mai ales la interlopi, îl iubeau toți și ne dădeau să mâncăm la terasele alea din Berceni. Și da, mie-mi plăcea îmi era dor să mă mai bat. Și așa am ajuns să mă bat. Seara mă băteam dimineața mergeam la antrenament”, a explicat sportivul.

Omul de fotbal a explicat că încă de când era puștan se bătea, prin discoteci. Practic acolo a început ”cariera” în materie de bătaie. ”Aveam un grup de 5 băieți, eu eram singurul care nu bea alcool. Nu exista săptămână să nu plecăm undeva, să nu ne batem cu cineva.,

Oriunde mergeam, ne puneam într-un colț acolo, apoi ne duceam în mijlocul discotecii. Practic nu mergeam dacă nu ne băteam cu cineva. Așa erau timpurile, dar viața ne-a schimbat pe fiecare”, a explicat acesta.

Pe de altă parte, din momentul în care a început să facă bani, Dani Coman a povestit că a început să îi și parieze. ”Cred că 700 de mii de euro i-am pierdut din fotbal”, a povestit fostul fotbalist.