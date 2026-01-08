Dani Coman, amintiri din copilărie. Mergea 7 kilometri pe jos că nu erau autobuze

Dani Coman a explicat la un podcast faptul că nu a avut o copilărie ușoară, din contră. A fost forțat de împrejurări să facă lucruri și mai puțin legale să își poată ajuta părinții.

Fotbalistul a explicat că viața lui nu a fost deloc una ușoară. ”Eu m-am născut în Stefănești, la 7 kilometri de stadionul Nicolae Dobrin. Circulau doar trei autobuze, dimineața pentru cei care plecau la serviciu, la prânz, pentru cei care veneau de la schimbul unu și seara pentru cei care plecau la schimbul 3.

Rar prindeam că plec la antrenamente sau la școală cu unul din acele autobuze. Și atunci 7 kilometri indiferent de anotimp îi făceam pe jos sau cu ocazie. De la 8-9 ani mergeam la antrenamente, mergeam la școală. Când făceam două antrenamente nu mai aveam timp să merg acasă, stăteam pe bănci prin oraș, apoi mă duceam la al doilea antrenament și seara ajungeam acasă”, a spus el.

Faptul că a fost un copil amărât l-a expus la diferite riscuri. ”Erau neajunsuri pentru că părinții mei au fost oameni simpli. Acum nu o mai decât pe mama mea. Au făcut sacrificii pentru a-mi cumpăra o pereche de mănuși, o pereche de ghete. Tatăl meu lucra la service, mama lucra vopsitorie, pregătea mașinile pentru vopsit.

Nu aveam bani să ne cumpăram haine. Aveam un singurtrening, dacă îți mai amintești erau treningurile alea Sergio Tacchini. Aveam unul pe care îl spălam seara și dimineața mă îmbrăcam tot cu el. Eu doar pe acela îl aveam. Dimineața câteodată nici nu era uscat și îl luam așa pe mine”, a mai povestit el.

Ca să poată să își susțină părinții, Dani Coman nu s-a dat înapoi de la nimic. ”Și mama și tata au avut probleme de sănătate iar eu la 16-17 ani deși nu aveam permis , mergeam cu prietenii aduceam mașini lovite din Germania, Austria, Olanda, conduceam sute de kilometri prin străinătate până la vamă, la vamă ne schimbam.

Conduceam de la 11 ani, tatăl meu a făcut box după care a fost pilot de curse. la 11 ani am mers în mașină doar eu cu sora mea. Toți banii pe care îi făceam îi țineam pe părinții mei prin spitale”, a mai explicat fotbalistul.