Coman și Becali au făcut pace. Cum a donat finanțatorul Stelei 100.000 de euro dintr-un foc

Gigi Becali. Sursă foto: Captură video
Președintele FC Argeș, Dani Coman a făcut pace cu George Becali, după ce și-au spus tot ce au avut pe suflet. Discuția nu a fost una tocmai ușoară, drept urmare cei doi și-au vorbit și urât.

”Ne-am vorbit mai puțin frumos”

Dani Coman a explicat la un podcast că a făcut pace cu latifundiarul. Doar că pacea nu a fost tocmai ușor de obținut. ”Ne-am împăcat aseară. Mi-a dat un mesaj.

L-am sunat, ne-am spus ce am avut de spus. Mai puțin frumos. Dar ne-am împăcat, la final ne-am împăcat”, a povestit președintele FC Argeș.

Transfer de jucător prin Bulgaria

De asemenea acesta a explicat și care este motivul pentru care are un respect enorm pentru Becali. ”Am un respect pentru nenea Gigi și-ți spun și de când. Acum mulți ani am transferat un jucător de la Asta la FCSB. Ne-am plimbat prin Bulgaria nu prin România. Se numește altfel, schema cu declaratul banilor este bulgărească, nu românească.

Gigi Becali.

Gigi Becali. Sursa foto Captură video

Și a început să-mi povestească nea Gigi de biserică, de… Și i-am spus că am fost și eu la biserică. Că avusesem meci la Universitatea Cluj în Cupa României. Chiar fusesem la mânăstirea Dumbrava, din județul Alba”, a explicat Coman.

Becali a donat cu viteza luminii

Iar președintele FC Argeș i-a povestit lui Becali despre o biserică. ”I-am spus că e o mânăstire superbă și cu bătrâni și cu copii. E părintele Vasile Crișan acolo. Și mi-a zis să-i arăt mânăstirea pe internet. I-am arătat Mânăstirea și mi-a zis să-i las numărul părintelui. Am vorbit și am uitat. A doua zi, m-a sunat părintele, aproape că plângea la ora 12.

Că i-a băgat o sută de mii de euro în cont să aibă grijă de bătrâni de copii. Pentru mine a fost un lucru extraordinar că doar dintr-o discuție nea Gigi a făcut gestul acesta”, a povestit Dani Coman.

