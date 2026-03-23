Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru fotbalistul-revelație din SuperLiga

FC Argeș a anunțat că suma cerută pentru transferul lui Mario Tudose pornește de la nivelul de 3 milioane de euro. Decizia vine după evoluțiile bune ale echipei și după calificarea în play-off-ul SuperLigii României, eveniment care a influențat și evaluarea jucătorilor din lot.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a declarat că interesul pentru tânărul fotbalist a crescut, iar acest lucru se reflectă direct în pretențiile financiare ale clubului.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off că și cota băieților noștri a crescut. În timpul sezonului regulat vorbeam despre o nou promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off. (…) Prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus”, a declarat Dani Coman.

Printre cei interesați de serviciile lui Mario Tudose se numără și Gigi Becali, care analizează posibilitatea unui transfer. Totuși, până în acest moment, nu a fost transmisă nicio ofertă oficială către FC Argeș.

Conducerea clubului din Pitești susține că discuțiile se află într-un stadiu preliminar și că nu există documente concrete privind un eventual transfer.

„Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții”, a precizat Dani Coman.

Mario Tudose este unul dintre jucătorii importanți ai formației pregătite de Bogdan Andone. În actualul sezon al Superligii României, el a evoluat în 31 de meciuri, reușind să ofere două pase decisive.

Pe lângă meciurile din campionat, fundașul a mai bifat cinci apariții în Cupa României.

Conform site-ului de specialitate transfermarkt.de, Mario Tudose este evaluat în prezent la aproximativ un milion de euro.

Interesul pentru jucător este influențat și de situația sa contractuală, Mario Tudose fiind deținut în coproprietate de FC Argeș și Benfica Lisabona. Această structură complică eventualele negocieri și poate influența suma finală a unui transfer.

Amintim că Mario Tudose s-a aflat în vizorul lui Gigi Becali după începerea actualui sezon, însă părțile nu au ajuns la un acord.