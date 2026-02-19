Dani Coman, dezvăluiri emoționante. Răzvan Lucescu este un model pentru mine și a ajuns să fie nașul meu

Fostul fotbalist, Dani Coman a povestit la un podcast faptul că Răzvan Lucescu este un model pentru el. Acesta i-a fost și antrenor, dar a ajuns să îi fie și naș de cununie.

Răzvan Lucescu este cu siguranță un om de fotbal respectat, dar este și un model pentru Dani Coman. Cei doi au lucrat împreună atunci când fotbalistul a ajuns la Rapid, unde juniorul Lucescu antrena. ”Răzvan este nașul meu. Pentru mine Răzvan înseamnă mult. Înseamnă parcursul ăsta care te transformă dintr0un jucător mediocru într-un jucător care poate să obțină orice.

Asta ne-a transmis nouă Răzvan. Îmi doresc să transmist și eu mentalitatea asta jucătorilor mai departe. Că pot sta în fața oricărui adversar, indiferent de nume, indiferent de salariul pe care îl are”, a explicat fostul internațional.

Relația dintre cei doi s-a dovedit a fi una strânsă, drept urmare, Răzvan s-a oferit să îl nășească pe Coman. ”Când am ajuns la Rapid, cam după jumătate de an, Răzvan mi-a zis că vrea să fie nașul meu. Acum când am ajuns la momentul acela, mie mi-a fost rușine să-i zic: ”Răzvane, știi că peste ceva timp am nuntă”.

Și i-am zis cu vreo lună înainte: ”Răzvane, peste o lună am nuntă”. Și mi-a zis că știa, auzise și că voia să vadă dacă mai țin minte discuția noastră. Răzvan este și nașul meu și nașul fetiței mele. Mie mi-era rușine de el, era un om care impunea respect, prin modul în care se comporta, cum ne transmitea informația, cum se îmbrăca. Pentru mine și pentru mulți alții Răzvan este un model”, a mai spus antrenorul.

Dani Coman a explicat că și de la George Copos a avut ce învăța. ”De la domnul Copos am învățat multe. Dar ce am învățat de la el, a fost să îți ții cuvântul. Dacă ai zis ceva să te ții de cuvânt”, a încheiat el.