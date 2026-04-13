Brandul „Grivița”, readus în actualitate de Matei Lucescu, a devenit o afacere de milioane de euro

Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu, a dezvoltat brandul românesc de bere artizanală Grivița, ajuns la investiții de milioane de euro și extins printr-o a doua unitate de producție.

Brandul „Grivița”, un proiect antreprenorial construit în jurul berii artizanale, a prins contur în București datorită familiei Lucescu

Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu și fiul lui Răzvan Lucescu, a dezvoltat în ultimii ani un business în domeniul berii artizanale. Proiectul său, brandul Grivița, a evoluat dintr-o pasiune personală într-o investiție evaluată la milioane de euro.

Ideea a apărut în 2016, în urma participării la un festival de profil. Experiența l-a determinat să exploreze mai atent domeniul și să înțeleagă mecanismele unei astfel de afaceri.

Am fost cu soția la un festival de bere, primul din România. Ne-a plăcut mult atmosfera. Ne-am interesat ce înseamnă să ai o fabrică. Am făcut niște cursuri de bere în Anglia. Avem și un maestru berar. E bine să știi despre ce e vorba când te apuci de un business”, spunea Matei Lucescu, în urmă cu ceva timp.

Alegerea numelui a fost influențată de istoria zonei Grivița din București

Brandul a fost lansat oficial în 2019, după o perioadă de pregătire și dezvoltare. Numele ales are legătură directă cu zona Grivița, cunoscută pentru trecutul său industrial.

E o zonă încărcată istoric, nu avea cum să se numească altfel. Și în spate e fosta fabrică de țigarete. Toată zona e plină de istorie. Nu-mi imaginam alt nume”, spunea Matei.

Conceptul inițial a inclus trei sortimente de bere și o abordare orientată spre transparență, cu acces direct al clienților la procesul de producție.

Investițiile au crescut constant în brandul „Grivița”, iar capacitatea de producție a fost extinsă de familia Lucescu

În timp, afacerea s-a dezvoltat semnificativ. Până în 2025, investițiile totale au ajuns la aproximativ 7,5 milioane de euro. Extinderea a continuat cu deschiderea unei a doua unități de producție în 2023, în urma unei investiții suplimentare de circa 6 milioane de euro.

Diversificarea produselor a venit în paralel cu creșterea capacității, pe fondul interesului tot mai mare pentru berea artizanală produsă local. În 2025, Matei Lucescu a lansat inclusiv un produs dedicat clubului Rapid București.

Sprijinul familiei a fost prezent încă de la începutul afacerii

Implicarea familiei a fost constantă, inclusiv în testarea produselor. Matei Lucescu a vorbit despre interesul arătat de bunicul său, la momentul respectiv, pentru noile sortimente.

Tatăl și bunicul meu sunt entuziasmați de fabrica noastră. Bunicul gustă toate sortimentele noi. Mereu îmi cere. Îi place berea blondă, clasică. E preferata lui”, a mai spunea Matei Lucescu.

