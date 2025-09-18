Atac armat în Pennsylvania. Trei polițiști au murit

Un incident armat grav a avut loc miercuri în Codorus Township, comitatul York, Pennsylvania, unde trei polițiști și-au pierdut viața, iar alți doi au fost grav răniți, potrivit autorităților.

Confruntarea cu un bărbat înarmat s-a terminat abia după ce acesta a fost împușcat mortal de forțele de ordine. Tragedia a zguduit întreaga comunitate și a generat reacții puternice la nivel local și național.

Potrivit informațiilor oficiale, schimbul de focuri s-a produs în momentul în care polițiștii au revenit la locul unei intervenții efectuate anterior.

Colonelul Christopher Paris, comisar al poliției statale, a explicat că agenții „se aflau acolo pentru a continua o anchetă începută ieri”. El a evitat să ofere detalii complete, menționând doar că situația avea legătură cu „viața domestică”.

Conform presei locale, polițiștii încercau să pună în executare un mandat de percheziție atunci când bărbatul înarmat a deschis focul.

În urma atacului, trei ofițeri au fost uciși pe loc, iar alți doi au fost transportați de urgență la un spital din apropiere. Aceștia au ajuns în stare critică, însă medicii au confirmat ulterior că se află într-o condiție stabilă.

Autoritățile nu au dezvăluit încă identitatea suspectului sau a polițiștilor implicați, subliniind că ancheta este în desfășurare.

Totuși, cazul a generat o undă de șoc în rândul locuitorilor din Codorus Township, o comunitate liniștită din sud-estul Pennsylvaniei.

Guvernatorul statului, Josh Shapiro, a mers personal la spital pentru a se întâlni cu familiile polițiștilor căzuți la datorie.

„Este o zi absolut tragică și devastatoare pentru comitatul York, pentru întregul stat Pennsylvania”, a declarat Shapiro.

We mourn the loss of 3 officers fatally shot and honor the 2 wounded in Pennsylvania. Our deepest condolences to their families, colleagues & communities.💙🙏🖤 pic.twitter.com/MRo33q7xM0 — AOCDS (@AOCDS1) September 17, 2025

El a adăugat:

„Este important să știți că aceste familii care sunt în doliu în acest moment sunt foarte mândre de cei dragi care au îmbrăcat uniforma pentru a ne proteja”.

Gestul său a fost însoțit de un apel la solidaritate și unitate, subliniind sacrificiul făcut de agenți în timpul misiunii lor.

La scurt timp după eveniment, guvernatorul Shapiro a precizat că a primit un telefon de la procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Aceasta i-a transmis că statul federal va oferi tot sprijinul necesar pentru anchetă și pentru sprijinirea comunității afectate.

Incidentul readuce în atenție problema siguranței ofițerilor de poliție în misiuni și riscurile majore pe care aceștia le înfruntă zilnic.

Deși Codorus Township este cunoscut ca o zonă relativ liniștită, tragedia de miercuri demonstrează încă o dată că pericolele pot apărea chiar și în cele mai pașnice comunități.

Autoritățile au transmis că ancheta va continua până când toate circumstanțele vor fi clarificate, însă pentru moment, întreaga regiune deplânge pierderea a trei polițiști care și-au dat viața în exercițiul datoriei.