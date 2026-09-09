Un muncitor român în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața pe un șantier din Banstead, Surrey, după ce un șanț s-a surpat peste el. Gheorghiță Arsene a fost îngropat de viu, iar ancheta a scos la iveală mai multe probleme legate de siguranța lucrărilor. La finalul unui proces care s-a întins pe trei luni, două companii implicate în proiect au fost găsite vinovate de încălcarea legislației britanice privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, arată The Independent.

Gheorghiță Arsene lucra la înlocuirea unei conducte deteriorate, potrivit sursei. Pentru această operațiune fusese săpat un șanț de aproape trei metri adâncime, cu ajutorul unui excavator de trei tone.

Muncitorul se afla în șanț și îndepărta pământul folosind o lopată și un târnăcop în momentul în care pereții acestuia s-au prăbușit.

Colegii l-ar fi îndemnat să se ferească, însă acesta a reușit să facă doar doi pași înainte de a fi acoperit de pământ, mai arată sursa.

Colegii au încercat să-i elibereze fața și corpul, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului. Cu toate acestea, paramedicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Investigația a evidențiat condițiile în care se desfășurau lucrările. Șanțul nu avea de un sistem de susținere, iar pământul scos din excavare fusese depozitat chiar lângă marginea acestuia.

Companiile Appledorn Developments Limited, antreprenorul principal, și T Vaughan Limited (TVL) au fost găsite vinovate de încălcarea normelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Mama muncitorului a urmărit audierea privind stabilirea pedepselor prin videoconferință, din România. Ea a explicat că în ziua în care a avut loc tragedia, fiul său o sunase și îi spusese că lucra într-un șanț adânc și că se temea că acesta s-ar putea prăbuși.

Tânărul a încercat să o liniștească, spunându-i că „nu se va întâmpla nimic” și că lucrarea „se va termina în curând”.

„Nimic nu mai este la fel. Am o depresie care mă macină și un sentiment permanent de singurătate”, a spus ea.

Instanța a stabilit sancțiuni importante pentru cele două companii din Marea Britanie. Appledorn Developments Limited, care între timp a intrat în lichidare, a primit o amendă de 500.000 de lire sterline.

T Vaughan Limited a fost amendată cu 650.000 de lire sterline și a fost obligată să achite alte 40.000 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată.

În total, sancțiunile aplicate celor două companii se ridică la 1,15 milioane de lire sterline, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

Și managerul de contracte a fost sancționat de instanță. Acesta a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare, suspendată pentru 18 luni, precum și 150 de ore de muncă neremunerată.

Instanța a concluzionat că managerul era conștient de posibilitatea producerii unor consecințe grave.

Autoritatea britanică pentru sănătate și securitate în muncă (HSE) a transmis că „nu au fost luate măsurile de bază pentru protejarea muncitorilor de riscurile binecunoscute ale lucrărilor de excavare”.