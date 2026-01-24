Român mort după două zile de chin în Germania. Martorii nu au chemat ambulanța

Un caz grav petrecut în Germania ridică întrebări serioase despre condițiile în care muncesc lucrătorii sezonieri străini. Janos M., un muncitor român în vârstă de 50 de ani, angajat temporar la o podgorie din landul Baden-Württemberg, a suferit o gravă urgență medicală în luna octombrie a anului trecut și a murit puțin înainte de Crăciun, într-un spital german. Până astăzi, circumstanțele exacte ale morții sale rămân neclare, potrivit publicației germane Junge Welt.

Cert este că bărbatul a zăcut inconștient timp de aproximativ două zile pe podeaua camerei în care locuia, într-o locuință pusă la dispoziție de angajator. În acest interval, nici colegii săi, nici responsabilii exploatației viticole nu au chemat un medic de urgență sau o ambulanță.

Intervenția medicală a fost declanșată abia după ce fiica sa, aflată în România și îngrijorată că nu mai reușea să ia legătura cu tatăl ei, a reușit să alerteze autoritățile. Ulterior, aceasta a călătorit în Germania pentru a-i fi alături.

Pentru o perioadă, fiica lui Janos M. a sperat că tatăl său va supraviețui unei afecțiuni care nu a fost niciodată clar identificată. Starea bărbatului s-a agravat însă rapid, acesta intrând în comă, iar ulterior a decedat. Poliția a deschis o anchetă, însă între timp dosarul a fost predat Parchetului. Rămâne incert dacă investigația va scoate la iveală elemente lămuritoare. Potrivit informațiilor apărute, documentele muncitorului sezonier român ar fi dispărut.

Deși lucrase între trei și patru săptămâni la podgorie, Janos M. nu avea contract de muncă și, cel mai probabil, nici asigurare medicală. După intervenția echipajului de urgență, s-a afirmat, conform relatărilor, că bărbatul nu era cunoscut de restul angajaților din cadrul podgoriei. Abia mai târziu, după ce pentru bărbatul aflat în comă a fost numit, conform legii, un tutore legal, a apărut și o asigurare medicală.

Pentru familie, întreaga situație a fost un adevărat coșmar, inclusiv din punct de vedere financiar. Costurile generate de deplasări, repatrierea trupului neînsuflețit și înmormântare sunt foarte ridicate — sume pe care fiica și ceilalți membri ai familiei nu le pot acoperi. Din acest motiv, organizația Faire Arbeit Baden-Württemberg a lansat o strângere de fonduri.

În activitatea sa de consiliere, organizația afirmă că întâlnește în mod repetat astfel de situații inacceptabile. Economia germană beneficiază într-o mare măsură de munca sezonieră și de mobilitatea forței de muncă în agricultură, construcții, hoteluri și multe alte domenii. Cu toate acestea, angajații din Europa de Sud-Est nu primesc adesea nici măcar salariul minim legal. În mod repetat sunt făcute publice cazuri de cazare în condiții improprii, pentru care, în cele mai grave situații, muncitorilor li se rețin părți importante din salariu.

În acest context, pozițiile politice privind salariul minim pentru muncitorii sezonieri stârnesc reacții puternice. Vara trecută, ministrul agriculturii din Baden-Württemberg, Peter Hauk (CDU), a insistat ca salariul minim pentru muncitorii sezonieri străini din agricultură să nu fie majorat. Este vorba despre „viitorul agriculturii în Germania”, declara ministrul la începutul lunii iulie pentru postul public SWR. O majorare a salariului minim ar putea accelera dispariția fermelor și ar deveni astfel „groparul” securității alimentare.

Anterior, Joachim Rukwied, președintele Asociației Fermierilor, ceruse ca muncitorii sezonieri străini să primească doar 80% din salariul minim. Față de această propunere, ministrul federal al agriculturii, Alois Rainer (CSU), s-a arătat deschis. „Experții mei analizează dacă există o cale sigură din punct de vedere juridic pentru a permite excepții de la salariul minim”, declara acesta în iunie pentru Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Guvernul federal susține, în principiu, salariul minim, dar afirmă că ia foarte în serios îngrijorările fermierilor din sectorul fructelor și legumelor, unde o majorare a pragului salarial ar reprezenta o provocare majoră. Faptul că, în numeroase cazuri, salariul minim nu este plătit deloc pare însă să fie ignorat — la fel ca și decese precum cel al lui Janos M.