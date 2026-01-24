Social

Vechimea în muncă și capcanele concediului fără plată. Ce trebuie să știe angajații înainte să îl ceară

Vechimea în muncă și capcanele concediului fără plată. Ce trebuie să știe angajații înainte să îl ceară
Concediul fără plată este o opțiune legală pentru angajați, dar are efecte importante asupra drepturilor salariale, vechimii în muncă și pensiei. În România, Codul Muncii prevede cadrul legal prin care angajații pot lua o pauză temporară de la muncă fără a primi salariu.

Drepturi și reguli pentru angajații care solicită concediu fără plată

Concediul fără plată poate fi cerut pentru diverse motive, de la probleme personale, până la participarea la cursuri de formare profesională. Legea nu impune o limită maximă generală pentru durata acestuia, astfel încât perioada se negociază între angajat și angajator sau se stabilește prin regulamentul intern al firmei.

„Contractul individual de muncă se suspendă de drept, prin acordul părților, în cazul concediului fără plată pentru studii sau pentru interese personale”, conform Codului Muncii.

Refuzul nejustificat al angajatorului poate fi considerat abuziv și poate fi contestat în instanță.

Efecte asupra vechimii

O problemă esențială pentru angajați este modul în care concediul fără plată influențează vechimea în muncă și pensia. În general, perioadele de absență neplătită nu se includ în vechimea profesională și nu se consideră stagiu de cotizare pentru pensie, deoarece nu se plătesc contribuțiile sociale aferente.

Astfel, un concediu fără plată de lungă durată poate reduce vechimea recunoscută la calculul pensiei, afectând nivelul acesteia. Există totuși excepții. Concediul fără plată acordat în scop de formare profesională poate fi considerat vechime, cu respectarea prevederilor legale.

„Perioada în care persoana se află în concediu fără plată nu constituie stagiu de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, conform OUG nr. 158/2005.

Ce trebuie să verifice angajații înainte de a intra în concediu fără plată

Pentru a preveni eventuale probleme, angajații ar trebui să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă pentru regulile privind concediul fără plată și să ceară în scris informații despre cum afectează vechimea și contribuțiile la pensie.

În situația în care concediul se solicită pentru formare profesională, este esențial să se respecte termenele legale și procedurile prevăzute, astfel încât perioada să fie recunoscută ca vechime.

Concediul fără plată poate fi o soluție utilă pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru dezvoltarea profesională. Totuși, este important ca angajații să cântărească impactul asupra vechimii și pensiei și să ia toate măsurile pentru protejarea drepturilor lor.

Proiecte speciale