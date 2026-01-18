Documentul care îți poate opri pensia. Ce trebuie să facă românii din străinătate

Pensionarii români care au domiciliul sau reședința în afara țării trebuie să respecte o obligație legală esențială pentru continuarea plății drepturilor de pensie. Reprezentanții Casa Județeană de Pensii Sălaj au transmis un anunț oficial prin care reamintesc că lipsa unui document specific poate duce la suspendarea plății pensiei.

Măsura se aplică tuturor beneficiarilor de pensii din sistemul public care nu locuiesc pe teritoriul României.

Potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Sălaj, pensionarii români stabiliți în străinătate sunt obligați să trimită certificatul de viață, document necesar pentru confirmarea existenței beneficiarului.

Instituția precizează că „certificatul de viață, document fără de care plata pensiei nu poate continua”, reprezintă o condiție obligatorie impusă de legislația în vigoare.

Reprezentanții instituției atrag atenția că neîndeplinirea acestei obligații legale conduce automat la suspendarea plății drepturilor de pensie, până la transmiterea documentului solicitat și validarea acestuia.

Obligația transmiterii certificatului de viață este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, act normativ care a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2024. Conform prevederilor legale, pensionarii nerezidenți trebuie să transmită acest document de două ori pe an, în mod semestrial.

Prima perioadă de verificare este stabilită între 1 ianuarie și 31 martie, iar a doua perioadă are loc între 1 iulie și 30 septembrie. Informațiile au fost prezentate și de publicația Capital, care a relatat despre calendarul exact al transmiterii documentului.

Certificatul de viață este utilizat de casele teritoriale de pensii pentru verificarea existenței beneficiarilor care locuiesc în afara României. Documentul are rolul de a asigura continuitatea plății drepturilor de pensie și de a confirma faptul că beneficiarul este în viață la momentul efectuării verificării.

Potrivit informațiilor oficiale, documentul trebuie completat și semnat de pensionar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de reședință.

Partea B a formularului trebuie completată, semnată și ștampilată de una dintre următoarele instituții: notar public, ambasadă sau consulat al României, medic de familie sau instituții de asigurări sociale, precum INAS, INCA sau ITAL-UIL. Aceste autorități confirmă oficial existența beneficiarului.

Casa Județeană de Pensii Sălaj subliniază că lipsa certificatului de viață în termenele stabilite de lege determină suspendarea automată a plății pensiei. Reluarea plății este posibilă doar după transmiterea documentului completat corect și validarea acestuia de către instituția competentă.

Pensionarii care se află în această situație sunt încurajați să verifice din timp termenele legale și să se asigure că documentul ajunge la casa de pensii responsabilă de dosarul lor.