Bani în plus pentru peste două milioane de pensionari în 2026. Condițiile în care se vor da

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți că în schița de buget pentru 2026 se vor regăsi două variante privind sprijinul pentru pensionarii cei mai vulnerabili. Reamintim că indexarea punctului de pensie a fost înghțată pentru anul 2026.

„Cred că, însă, la fel cum am făcut-o anul trecut, în 2026, am zis eu, ar trebui să avem un sprijin pentru pensionarii cei mai vulnerabili, pentru că inflația a afectat cel mai mult evident pe cei cu venituri mai mici, pe pensionarii cu venituri mai mici în această speță. Genul acela de sprijin pe care l-am avut în 2025 și care a ajuns la peste 2.460.000 de pensionari a costat aproximativ 2 miliarde de lei. Aceiași soluție ar putea să fie aplicată și în 2026”, a explicat Manole, la Antena 3.

Ministrul a precizat că în 2025 ajutorul one-off a fost acordat pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei și că propune un mecanism similar pentru anul viitor.

„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar. Nu m-am aventurat să spun cifre, praguri, care să fie pragul de acces, sau cuantumuri, pentru că am considerat că este corect să avem această discuție colegială. Este nevoie să venim cu ceva pe partea de pensii, să sprijinim pe pensionarii cei mai vulnerabili. Aceasta poate fi o soluție, one-off-ul care a fost aplicat și anul trecut, într-o tranșă sau în două tranșe.

Anul trecut a fost în două tranșe, aprilie și decembrie. Anul acesta poate să fie într-o tranșă, poate să fie în două. Putem să avem un prag sau putem să avem două praguri de venit. În 2023, dacă nu mă înșel, au fost trei praguri de venit în funcție de care se acorda un astfel de sprijin, într-o singură tranșă. Deci soluții tehnice există. Trebuie să verificăm care este și capacitatea bugetului, pentru că e un lucru normal”, a spus Manole.

Ministrul a detaliat cele două variante pe care le va propune coaliției: „În schița de buget pe care Ministerul Muncii o vede pentru anul 2026, se va regăsi și o variantă în legătură cu sprijinirea pensionarilor. Voi propune două variante. O variantă similară cu cea de anul trecut. Anul trecut, varianta a fost două tranșe egale, de câte 400 de lei, deci 800 de lei în total, pentru pensionarii sub 2.574 de lei. Este o variantă.

A doua variantă pe care o să o propun este o variantă similară cu cea din 2023, în care au fost trei praguri de venit și trei cuantumuri diferite ale acestui sprijin, astfel încât pensionarii cu venituri mai mici să aibă un sprijin mai mare decât 800 de lei, pensionarii cu venituri mai mari, totuși sub un anumit prag, să aibă un sprijin mai mic”, a explicat Manole.

Ministrul a mai spus că ideea pragurilor multiple vine din dorința de a evita situațiile în care un pensionar cu puțin peste pragul de venit al anului precedent rămâne fără sprijin.

„Cred că trebuie să avem niște praguri diferite, mai mult decât un singur prag. Este o a doua propunere. Poate premierul, poate altcineva din coaliție să aibă alte variante”, a adăugat Florin Manole. Manole a precizat că termenul pentru transmiterea propunerilor către guvern este miercuri, la ora 13.00.