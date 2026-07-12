Polițiștii din Marea Britanie au oferit primele concluzii oficiale în cazul decesului tragic al fostei parlamentare Ann Widdecombe. Reprezentanții poliției au anunțat duminică faptul că, până în acest moment, nu există dovezi care să indice că uciderea fostei deputate britanice ar fi fost motivată politic. În plus, autoritățile au precizat că nu mai caută alți suspecți în acest caz, după ce un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost reținut, conform Reuters.

Ann Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, a fost găsită decedată în cursul zilei de joi la locuința sa situată în sud-vestul Angliei. Primele constatări ale anchetatorilor au arătat că trupul neînsuflețit al fostului demnitar prezenta urme de răni grave.

În urma investigațiilor rapide desfășurate de forțele de ordine, un cetățean britanic a fost arestat sâmbătă seara în localitatea Rotherham, din nordul Angliei. Ulterior, un al doilea suspect care fusese reținut în cursul aceleiași zile a fost eliberat, investigatori stabilind că nu se impune formularea unor acuzații împotriva sa.

Pe fondul tensiunilor și al atenției mediatice sporite, poliția a lansat un apel ferm către public, solicitând cetățenilor să evite speculațiile cu privire la motivele din spatele acestei fapte violente, atât timp cât ancheta este încă în plină desfășurare.

„În acest moment, nu există încă informaţii care să sugereze că este vorba despre un incident legat de terorism şi, în acest moment, nu căutăm pe nimeni altcineva în legătură cu această crimă”, a declarat şeful adjunct al poliţiei din Devon and Cornwall, Matt Longman.

De asemenea, oficialul a subliniat că echipa de investigatori analizează toate pistele posibile, fără a se concentra pe o singură ipoteză. „Detectivii rămân deschişi cu privire la posibilul motiv. În acest moment, nu există nimic care să sugereze că a fost motivat politic”, a mai spus el.

Fosta politiciană a avut o carieră publică îndelungată și activă în Regatul Unit. Ea a activat ca deputată conservatoare în perioada cuprinsă între anii 1987 şi 2010. În tot acest timp, ea a deţinut diverse funcţii de importanță majoră în executivul condus de fostul prim-ministru John Major.

În perioada mai recentă, Ann Widdecombe a rămas o figură cunoscută pe scena politică, ocupând funcția de purtătoare de cuvânt pe probleme de imigraţie şi justiţie în cadrul partidului Reform UK, formațiune condusă de Nigel Farage.