Autoritățile din Marea Britanie au emis alerte cod portocaliu și cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, în contextul unui val de căldură care ar putea deveni unul dintre cele mai îndelungate de după 1976. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în sudul Angliei, iar avertizările vizează inclusiv riscurile pentru sănătatea populației, relatează BBC.

Marea Britanie se pregătește pentru unul dintre cele mai lungi valuri de căldură din ultimele decenii, iar în întreaga Anglie au intrat în vigoare alerte de sănătate asociate temperaturilor ridicate.

În această săptămână, maximele vor ajunge până la 36 de grade Celsius în unele zone din sudul Angliei. Valorile vor varia însă considerabil între regiuni, de la aproximativ 25 de grade în nord până la 35-36 de grade în sud. Regiunea Midlands, precum și estul și sudul Angliei se află sub avertizări de sănătate cod portocaliu emise de Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit, valabile până la ora 21:00 BST din 12 iulie.

În același interval, nordul Angliei se află sub avertizări cod galben pentru caniculă. Potrivit avertizărilor emise de autorități, temperaturile ridicate pot avea un impact important asupra serviciilor medicale și de asistență socială.

De asemenea, este estimată o creștere a numărului de decese, în special în rândul persoanelor de peste 65 de ani și al celor care suferă de afecțiuni medicale.

Mai multe zone din sudul și estul Angliei au intrat oficial în val de căldură încă de luni, după trei zile consecutive în care temperaturile au atins sau au depășit pragurile stabilite.

Marți, criteriile pentru declararea valului de căldură au fost îndeplinite într-o arie mai extinsă, după ce la Teddington, Richmond upon Thames și Frittenden, în Kent, s-au înregistrat maxime de 32,4 grade Celsius.

În următoarele zile, în mai multe localități sunt prognozate temperaturi de 34-35 de grade Celsius, cele mai afectate urmând să fie regiunile din sudul Angliei.

Meteorologii estimează că valul de căldură se va extinde treptat spre nord și vest, ajungând până în Irlanda de Nord și Scoția până vineri, unde maximele vor fi în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Pe măsură ce zona de presiune ridicată se va deplasa spre sfârșitul săptămânii, un vânt din est va aduce o răcire temporară în estul Regatului Unit. În schimb, nucleul valului de căldură se va muta spre centrul și sudul Angliei, iar în sudul Țării Galilor temperaturile ar putea atinge 33 de grade Celsius în cursul zilei de vineri.

Spre deosebire de episodul canicular de la sfârșitul lunii iunie, umiditatea va fi mai redusă în această perioadă, astfel că temperaturile de peste 30 de grade ar putea fi resimțite mai puțin apăsător.

Nopțile vor rămâne călduroase, însă prognozele arată că disconfortul nu va fi la fel de accentuat ca în luna iunie. Cu toate acestea, în marile orașe nu sunt excluse nopți tropicale, în care temperaturile nu coboară sub 20 de grade Celsius.

În prezent, meteorologii nu estimează că vor fi depășite recordurile de temperatură înregistrate în lunile mai și iunie.

Cu toate acestea, actualul episod de caniculă ar putea deveni unul dintre cele mai îndelungate de la celebrul val de căldură din 1976, când în mai multe regiuni din Anglia s-au înregistrat între 13 și 16 zile consecutive cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

Prognozele indică faptul că, pe parcursul acestei săptămâni și al celei următoare, în unele zone din sudul Angliei temperaturile vor depăși constant 27-28 de grade Celsius, pragul stabilit pentru declararea caniculei în această regiune.

În unele localități, valul de căldură ar putea persista până la 14 zile.