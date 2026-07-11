Polițiștii din Prahova au deschis sâmbătă un dosar penal după accidentul produs în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi, în urma căruia o femeie a murit, iar trei bărbați au fost răniți. Cercetările vizează stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul montan. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni au fost sesizați, sâmbătă, cu privire la producerea unui accident în zona montană Brâna Albișoarei din Munții Bucegi.

În urma sesizării, oamenii legii au început verificările și au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit IPJ Prahova, la locul intervenției au fost mobilizate echipaje ale Serviciului Public Județean Salvamont și mai multe elicoptere SMURD, care au participat la operațiunea de salvare.

„La faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje ale Serviciului Public Judeţean Salvamont, precum şi elicoptere SMURD, pentru desfăşurarea operaţiunilor de salvare. Din primele verificări a rezultat că este vorba despre un grup format din patru persoane cu vârste cuprinse între 27 de ani şi 51 de ani. În urma evenimentului, din nefericire, o femeie de 36 de ani a fost găsită decedată la locul producerii incidentului”, a anunțat IPJ Prahova.

Celelalte trei persoane implicate în accident, trei bărbați, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

„Poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Trei dintre victimele accidentului produs sâmbătă pe Albișoara Brânei din Munții Bucegi sunt transportate la spitale din București și Brașov, după intervenția echipelor de salvare. Departamentul pentru Situații de Urgență și Salvamont Prahova au prezentat informații despre starea răniților și modul în care se desfășoară evacuarea acestora. Două dintre persoanele rănite în accidentul produs sâmbătă pe Albișoara Brânei din Bucegi vor fi transportate cu elicopterul Black Hawk la un spital din București, în timp ce a treia victimă va fi dusă la Brașov.

„Doi dintre accidentaţi, care prezintă multiple traumatisme, vor fi transportaţi cu elicopterul Black Hawk la Bucureşti. A treia victimă va fi transportată cu ambulanţa la Braşov", a anunțat Salvamont Prahova într-o postare publicată pe Facebook.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că elicopterul Black Hawk va ateriza pe Stadionul Dinamo din București. Totodată, cea de-a treia victimă a fost preluată de unitatea de terapie intensivă SMURD Brașov și este transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Potrivit unor surse judiciare, cei patru alpiniști implicați în accident sunt din Iași, Brașov și București, doi dintre ei fiind din Capitală. Aceștia s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare.

Salvamont Prahova a anunțat sâmbătă că unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul produs pe Albișoara Brânei din Munții Bucegi a decedat. Este vorba despre o persoană de sex feminin. Potrivit salvatorilor montani, intervenția se desfășoară sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), fiind mobilizate numeroase echipaje pentru salvarea celor patru persoane care au căzut în zona Albișoara Brânei. La locul accidentului au ajuns elicopterul de la Punctul de Operare Aeromedicală (POA) Brașov și patru ambulanțe.

„Primul salvator montan a fost inserat şi a constatat, din păcate, decesul unei persoane de sex feminin”, au transmis salvatorii montani.

În sprijinul operațiunii au fost trimise și două elicoptere din Târgu Mureș și Caransebeș. DSU a transmis că, dintre cele patru persoane care erau conștiente la începutul intervenției, una a devenit între timp inconștientă. Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia se află și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat sâmbătă o intervenție în zona Valea Albișoarei din Bușteni, unde patru alpiniști s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare. La fața locului au fost trimise echipe Salvamont, două elicoptere SMURD și mai multe echipaje medicale.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat sâmbătă că echipele de intervenție acționează în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, alpiniștii s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare.

„Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare”, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit DSU, din cele patru persoane conștiente inițial, una a devenit inconștientă.

La locul accidentului intervin salvatori montani, iar pentru sprijinirea operațiunii a fost alocat elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Târgu Mureș. Ulterior, autoritățile au suplimentat dispozitivul de intervenție cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Aceste echipaje se deplasează pe stadionul din orașul Bușteni, unde este organizat punctul de sprijin pentru intervenție. Totodată, la misiunea de salvare a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că operațiunea de salvare este în desfășurare, iar salvatorii montani și echipajele medicale continuă intervenția pentru recuperarea și acordarea asistenței celor patru alpiniști.

„La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureş. Misiunea este în desfăşurare”, a anunțat DSU.