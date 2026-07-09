Dosarul achiziției unui elicopter SMURD din Marea Britanie revine în actualitate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a oferit detalii joi, într-un mesaj pe Facebook. cu privire la acțiunile recente ale procurorilor militari, confirmând instituirea unui sechestru pe bunurile sale și poprirea conturilor bancare.

În această speță, oficialul este urmărit penal pentru infracțiunea de contrabandă. Arafat cataloghează decizia anchetatorilor drept complet nejustificată și a anunțat deja intenția fermă de a o ataca pe căi legale.

Șeful DSU a validat astfel informațiile care circulau deja în spațiul public, explicând că această măsură asigurătorie a fost emisă în mod direct de către magistratul militar care coordonează anchetele în care este vizat.

Raed Arafat a explicat contextul în care s-au desfășurat evenimentele din ultimele ore, încercând să aducă clarificări în fața opiniei publice.

„Mă văd obligat să vin cu câteva explicaţii, după ce am văzut reacţia media la ştirea, dată pe surse azi-noapte, că conturile doctorului Arafat au fost poprite, bunurile sechestrate şi aşa mai departe. Nu că ar fi multe, se regăsesc în declaraţia de avere. Asta s-a întâmplat, într-adevăr ieri, de către procurorul militar, care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabanda cu elicopterul, nu poţi să nu zâmbeşti când vorbeşti de asta, şi celălalt cu angajările fictive. Numai fictive nu sunt. Acum o să mă concentrez pe subiectul zilei, adică pe sechestrarea bunurilor şi poprirea conturilor”, a punctat șeful DSU în înregistrare.

Dincolo de situația personală, secretarul de stat a ținut să precizeze că acțiunea procurorilor este una de amploare și că nu îl privește în mod exclusiv, pe listă aflându-se nume grele din mediul de business autohton și internațional.

„Nu e vorba doar de doctorul Arafat. Doctorul Arafat a atras atenţia şi, într-adevăr, e în toată mass-media, dar ieri au fost puse sechestre şi popriri pe conturi, pe bunuri, la 17 persoane, plus la trei firme mari din România, cu impact economic, care au şi impact de imagine. S-a dat publicităţii că s-a pus sechestrul pe conturi de la Omniasig, de la Airbus România, de la firma Aon România, care este o firmă de reasigurare din Statele Unite. Sunt un număr foarte mare de entităţi individuale şi juridice, cărora li s-au pus sechestre şi popriri”, a adăugat Arafat.

În textul publicat alături de materialul video, poziția liderului DSU a fost și mai vehementă. Acesta consideră că acțiunea procurorilor este una disproporționată, realizată în absența unui fundament legal solid și clar definit.

„În acest caz, măsurile au fost luate fără nicio motivare concretă. Dispunerea unor măsuri asigurătorii fără nicio motivare privind necesitatea lor reprezintă un act arbitrar şi o încălcare gravă a principiilor statului de drept”, a transmis ferm Raed Arafat.

Mai mult, coordonatorul DSU a evidențiat faptul că rolul său în procedurile administrative care au declanșat nemulțumirea organelor de cercetare penală a fost inexistent, distanțându-se de orice eventual prejudiciu evaluat de procurori.

„Personal, nu am avut nicio atribuţie legală, nicio competenţă şi nicio implicare în activităţile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual şi fără motivarea cerută de lege”, se mai arată în textul semnat de Arafat.

Un alt punct sensibil abordat de Raed Arafat este chiar esența economică a dosarului penal. Oficialul susține că întreaga construcție a acuzării se bazează pe o neînțelegere a mecanismelor fiscale legate de Taxa pe Valoarea Adăugată.

„Cu atât mai inacceptabilă este această măsură, în condiţiile în care pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA pe care o instituţie a statului avea obligaţia legală să o achite, iar beneficiarul acestei taxe este tot statul. Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligaţii neîndeplinite”, a subliniat el.

În finalul intervenției sale, Raed Arafat a lăsat să se înțeleagă că actualul dosar ar putea avea și alte substraturi, motiv pentru care avertizează că va folosi toate pârghiile instanțelor pentru a demonstra adevărul și pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați de denigrarea sa.

„Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare şi extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acţiuni şi pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate. Totodată, voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenţi ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înţeles să utilizeze instituţiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege şi de interesul public”, a conchis Arafat.

Contextul extinderii cercetărilor este unul mai vechi. În luna aprilie a acestui an, Raed Arafat a fost citat la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, moment în care i s-a adus oficial la cunoștință calitatea de urmărit penal. Acuzația centrală din dosar vizează eludarea plății TVA în procesul de achiziție a unei aeronave din Marea Britanie. În total, rețeaua de investigat cuprinde 17 persoane fizice suspectate de contrabandă sub diverse forme de participare, respectiv coautorat, complicitate sau instigare.

Întreaga anchetă s-a declanșat în urma unei tragedii aviatice majore petrecute pe 2 iunie 2016. La acea dată, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat într-o misiune umanitară SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit violent în proximitatea localității Haragîș. În urma impactului devastator, aparatul de zbor a fost complet distrus, iar toate cele patru persoane aflate la bord și-au pierdut viața.