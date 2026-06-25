Pacienții ar putea avea, din a doua parte a verii, acces direct la propriile date medicale prin portalul „e‑Sănătatea Mea”, după ce Senatul a adoptat proiectul legislativ cu 91 de voturi pentru și două împotrivă. Inițiativa merge acum la Camera Deputaților, iar platforma este prezentată ca o componentă esențială a viitorului sistem informatic al asigurărilor de sănătate.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a declarat că portalul este conceput în primul rând pentru pacienți și că obiectivul este ca fiecare asigurat să își poată consulta, într-un mod simplu și securizat, istoricul medical. El a afirmat că platforma ar putea fi funcțională la finalul verii, dacă proiectul trece de Camera Deputaților.

Moldovan a explicat că utilizatorii vor avea acces la istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, la documentele medicale, la prescripțiile electronice, la informațiile privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate, precum și la un portal național de programări. Acesta ar urma să simplifice accesul la consultații și investigații, eliminând o parte din birocrația cu care pacienții se confruntă în prezent.

Pentru pacienți, un dosar medical electronic accesibil online poate însemna mai puține drumuri între cabinete, mai puține documente pe hârtie și o imagine completă asupra propriului parcurs medical. Un astfel de instrument poate reduce riscul de erori, poate evita investigațiile duplicate și poate ajuta medicii să ia decizii mai rapide, având acces la date relevante în timp real.

Digitalizarea, cu accent pe utilitatea pentru pacient

Horațiu Moldovan a afirmat că digitalizarea trebuie să fie, înainte de toate, în beneficiul oamenilor și că fiecare pacient merită servicii medicale moderne și accesibile. El a mulțumit senatorilor care au votat proiectul și și-a exprimat speranța că inițiativa va fi susținută și în Camera Deputaților, astfel încât portalul să devină realitate cât mai curând.

Proiectul de lege stabilește că, începând cu semestrul al doilea al anului 2026, CNAS va dezvolta, administra și pune la dispoziția asiguraților portalul „e‑Sănătatea Mea”, ca parte a Platformei informatice din Asigurările de Sănătate. De asemenea, legea prevede că, din trimestrul al patrulea al anului 2026, toți furnizorii de servicii medicale vor fi obligați să utilizeze portalul electronic de programări integrat în platformă.

Moldovan a afirmat că echipa CNAS și partenerii instituționali lucrează continuu la finalizarea noului sistem informatic și că obiectivul este construirea unui sistem de sănătate mai eficient, mai transparent și mai apropiat de oameni. Pentru pacienți, miza rămâne ca platforma să fie stabilă, ușor de folosit și sigură, având în vedere sensibilitatea datelor medicale.