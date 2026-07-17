Românii pot beneficia și în 2026 de o serie de consultații, analize și investigații medicale gratuite prin sistemul public de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă să deconteze servicii atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele fără asigurare, în funcție de prevederile legale și de recomandările medicilor.

Persoanele care nu au asigurare medicală beneficiază de un pachet minimal de servicii. Dacă sunt înscrise pe lista unui medic de familie, acestea pot merge la consultații preventive, care au rolul de a depista din timp afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul sau diferite forme de cancer.

În situația în care sunt identificați factori de risc, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize și investigații decontate prin sistemul public.

Numărul consultațiilor preventive diferă în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Persoanele cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații gratuite pe an, în timp ce cele care au depășit 40 de ani au dreptul la până la trei consultații anuale. Totodată, pacienții care suferă de boli cronice pot efectua consultații preventive periodice, potrivit recomandărilor medicale.

Lista analizelor gratuite diferă în funcție de categoria de vârstă. Copiii pot efectua investigații pentru depistarea anemiei, rahitismului și a altor afecțiuni specifice copilăriei.

În cazul adulților, sunt decontate analize uzuale, precum hemoleucograma completă, glicemia, colesterolul, creatinina și testele pentru evaluarea funcției hepatice. După împlinirea vârstei de 40 de ani, lista este completată cu investigații suplimentare destinate verificării funcției renale și depistării bolilor cronice.

Femeile pot beneficia, la recomandarea medicului, de testare HPV, mamografie și ecografie mamară. În același timp, bărbaților cu vârsta de peste 50 de ani le poate fi recomandată testarea PSA pentru depistarea afecțiunilor prostatei. Persoanele care au trecut de 60 de ani au acces și la osteodensitometria DXA, investigație utilizată pentru diagnosticarea osteoporozei.

Românii care sunt asigurați beneficiază de pachetul de bază al CNAS, care include consultații la numeroși medici specialiști și o gamă extinsă de investigații decontate pe baza unui bilet de trimitere. Printre acestea se numără radiografiile, ecografiile, tomografia computerizată (CT), rezonanța magnetică (RMN), electrocardiograma (EKG), colonoscopia și endoscopia.

De asemenea, în cabinetele stomatologice aflate în contract cu CNAS sunt decontate consultațiile, tratamentul cariilor, extracțiile dentare și alte proceduri de bază. În schimb, tratamentele efectuate exclusiv în scop estetic nu sunt acoperite de sistemul public de sănătate.

Românii care vor să beneficieze de servicii medicale la începutul săptămânii viitoare trebuie să țină cont de faptul că activitatea din sute de spitale va fi afectată de o grevă de avertisment. Luni, 20 iulie, angajații din aproape 500 de unități medicale din București și din țară vor întrerupe lucrul timp de două ore, între 09:00 și 11:00.

Pe durata protestului vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, astfel că pacienții programați pentru consultații sau alte servicii medicale se pot confrunta cu întârzieri ori reprogramări.

Reprezentanții SANITAS au transmis că protestul este îndreptat împotriva politicilor guvernamentale și nu împotriva pacienților.

Printre principalele nemulțumiri invocate de sindicaliști se numără proiectul noii legi a salarizării, despre care aceștia susțin că ar putea reduce veniturile unor categorii de angajați din sistemul sanitar. Ca exemplu, reprezentanții sindicatului afirmă că medicii din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri.

O altă problemă semnalată este blocarea posturilor din sistemul de sănătate. Potrivit SANITAS, spitalele se confruntă cu un deficit important de personal, fiind nevoie de aproximativ 30.000 de angajați, dintre care cei mai mulți sunt asistenți medicali și infirmieri.