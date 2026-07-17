CNAS a lansat o nouă aplicație. Ce date pot accesa pacienții

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat vineri o aplicație prin care pacienții, medicii, managerii și autoritățile pot consulta date despre activitatea spitalelor din România. Platforma arată numărul bolnavilor tratați, durata medie a internărilor, folosirea paturilor și a resurselor, dar și diferențele dintre unități medicale similare.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat că aplicația oferă, pentru prima dată, o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalicesc din România.

Prin intermediul acesteia pot fi consultate informații care până acum erau dispersate în mai multe surse sau dificil de accesat.

„Astăzi lansăm o aplicaţie care oferă, pentru prima dată, o imagine clară de ansamblu asupra modului în care funcţionează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea indicatori esenţiali ai activităţii spitalelor: câţi pacienţi tratează, cât durează în medie o internare, cum sunt utilizate paturile, cum sunt folosite resursele şi cum se compară fiecare spital cu alte unităţi similare din ţară. Sunt informaţii care, până acum, erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse”, afirmă preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, într-un mesaj transmis printr-un comunicat de presă.

Platforma este disponibilă pe site-ul CNAS, la secțiunea dedicată spitalelor, și permite consultarea principalilor indicatori privind activitatea unităților medicale.

Horațiu Moldovan a spus că scopul aplicației este folosirea mai eficientă a informațiilor în procesul de luare a deciziilor din sistemul de sănătate.

„De ce este importantă această aplicaţie? Scopul nostru este simplu: să luăm cele mai bune decizii pentru pacienţi. Cred cu tărie că în sănătate putem obţine rezultate mai bune cu resursele pe care le avem, dacă le folosim mai eficient. Datele ne arată unde sistemul funcţionează bine şi unde este nevoie de schimbare. Fără date, reforma se bazează pe percepţii. Cu date, reforma se bazează pe dovezi”, explică preşedintele CNAS.

Informațiile centralizate permit identificarea unităților în care paturile și resursele sunt utilizate eficient, dar și a spitalelor în care apar dezechilibre.

Datele prezentate de CNAS arată că gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților acuți este de aproximativ 63%. În aceste condiții, în medie, unul din trei paturi contractate la nivel național rămâne liber.

Peste 140 de spitale au un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 63 de unități medicale procentul scade sub 50%. În același timp, marile spitale de urgență se confruntă frecvent cu supraaglomerarea.

„În acelaşi timp, marile spitale de urgenţă sunt frecvent supraaglomerate. Problema nu este numărul total de paturi: Avem suficiente paturi la nivel naţional, însă distribuţia lor reflectă, în multe cazuri, o realitate demografică şi epidemiologică ce s-a schimbat semnificativ în ultimii ani”, subliniază şeful CNAS.

Potrivit președintelui instituției, problema nu este legată de numărul total al paturilor existente, ci de modul în care acestea sunt distribuite între spitale și regiuni. Actuala structură a rețelei spitalicești nu mai corespunde, în multe situații, schimbărilor demografice și epidemiologice produse în ultimii ani.

Aplicația oferă informații și despre structura cheltuielilor din spitalele publice. Analiza CNAS arată că, în jumătate dintre unități, costurile cu personalul depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate.

Procentul este calculat în raport cu veniturile obținute de spitale de la casele de asigurări de sănătate. În zeci de spitale, cheltuielile de personal ajung la peste 90% din valoarea serviciilor medicale furnizate.

„Acest lucru nu reprezintă o critică la adresa managementului spitalelor, ci un semnal că organizarea şi finanţarea reţelei spitaliceşti trebuie adaptate realităţilor actuale, astfel încât să rămână suficiente resurse pentru medicamente, materiale sanitare şi investiţii”, menţionează sursa citată.

Horațiu Moldovan a arătat că aceste procente nu reprezintă o acuzație la adresa conducerilor spitalelor. Datele indică însă necesitatea modificării modului în care rețeaua spitalicească este organizată și finanțată, astfel încât unitățile să dispună și de bani pentru medicamente, materiale sanitare și investiții.

Președintele CNAS a afirmat că folosirea datelor în luarea deciziilor poate conduce la o alocare mai bună a resurselor disponibile în sistem. Acest lucru ar presupune servicii medicale mai eficiente, creșterea accesului pacienților la tratament și direcționarea investițiilor către zonele în care nevoile sunt cele mai mari.

Datele ar putea contribui și la construirea unui sistem de sănătate mai echitabil și mai sustenabil.

„Nu putem administra eficient ceea ce nu măsurăm. Această aplicaţie reprezintă un pas important către o cultură a deciziilor bazate pe date şi către un sistem de sănătate mai transparent. (...) Începând de astăzi, aceste date sunt accesibile tuturor: pacienţilor, jurnaliştilor, medicilor, managerilor de spitale, autorităţilor locale şi tuturor celor interesaţi să înţeleagă mai bine cum funcţionează sistemul de sănătate. Un sistem pe care îl înţelegem împreună este un sistem pe care îl putem îmbunătăţi împreună”, încheie preşedintele CNAS.

Aplicația poate fi consultată de pacienți, jurnaliști, cadre medicale, conducerile spitalelor, autoritățile locale și de toate persoanele interesate de funcționarea sistemului sanitar. CNAS urmărește astfel să facă publice informațiile privind activitatea spitalelor și să ofere un instrument pentru compararea unităților medicale din România.