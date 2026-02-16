Moldovan îl contrazice pe Rogobete și respinge ideea mai multor case de asigurări: Autonomia CNAS este prioritatea

Președintele Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a reafirmat că nu susține pierderea controlului asupra fondurilor de sănătate administrate de instituția pe care o conduce.

Moldovan a declarat se opune proiectelor care propun crearea unor case de asigurări private sau multiple, avertizând că astfel de schimbări ar putea afecta solidaritatea sistemului public.

Șeful CNAS a declarat că adevărata reformă nu constă în „spargerea monopolului CNAS”, ci în acordarea unei autonomii reale instituției și în cheltuirea responsabilă a banilor pacienților. El a recunoscut că sistemul public nu răspunde întotdeauna nevoilor reale ale pacienților, deși gestionează resurse considerabile.

El a avertizat că trecerea administrării fondurilor către entități private ar putea transmite mesajul că statul nu mai este capabil să gestioneze problemele sociale.

„Nu suntem într-o situaţie de colaps instituţional care să justifice abandonarea administrării publice a fondului social de sănătate”, a adăugat el, subliniind că nici măcar în cazul Casei Naționale de Pensii Publice nu există motive pentru a renunța la rolul statului în protecția socială.

Horațiu Moldovan a atras atenția asupra efectelor unei concurențe nesupravegheate: selecția pacienților, creșterea costurilor administrative și apariția unei „sănătăți cu două viteze”.

„Este firesc ca un operator economic să fie interesat de profit. Dar interesul economic înseamnă și tentația de a atrage pacienți tineri și sănătoși și de a evita bolnavii cronici sau cazurile costisitoare. Dacă nu există mecanisme de compensare foarte bine puse la punct, riscăm ca cei mai vulnerabili pacienţi să fie împinşi într-un sistem public subfinanţat”, a spus președintele CNAS.

El a mai declarat că, deși există probleme în sistem – birocrație, digitalizare insuficientă, control limitat al risipei – acestea nu derivă din faptul că există un singur fond de asigurări, ci din managementul ineficient și lipsa autonomiei reale a instituției.

„În teorie, Casa Naţională este o instituţie autonomă. În practică, ea nu îşi poate face propria politică de contractare a serviciilor medicale în funcţie de nevoile reale ale pacienţilor, ci în funcţie de deciziile şi priorităţile Ministerului Sănătăţii. Autonomia CNAS este, în mare parte, doar pe hârtie”, a declarat Moldovan.

Pentru Moldovan, reformarea sistemului înseamnă:

autonomia CNAS în contractarea serviciilor medicale, adaptată la cerințele reale ale pacienților;

redirecționarea fondurilor către servicii eficiente și solicitate;

scoaterea instituției de sub coordonarea directă a Ministerului Sănătății;

digitalizarea completă a sistemului și integrarea furnizorilor publici și privați;

achiziții transparente, finanțare bazată pe performanță și control riguros al fraudelor.

Contrar poziției CNAS, ministrul Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, pledează pentru introducerea mai multor case de asigurări, atât publice, cât și private, pentru a stimula concurența și a moderniza finanțarea serviciilor medicale. „Faptul că există un monopol prin CNAS înseamnă că nu putem vorbi de o competiție”, a explicat Rogobete.

El a declarat că experiența internațională arată că pacienții câștigă atunci când există mai multe opțiuni de asigurare, fie ele publice sau complementare.

„Oamenii vor avea de unde să aleagă, nu neapărat în funcție de tarifare, ci în funcție de serviciile pe care acestea le oferă. Va apărea concurența între Case, care în orice sistem duce la dezvoltare.”