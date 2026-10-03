„Vocea României” a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, după ce aproape 3 milioane de telespectatori au urmărit ediția difuzată vineri seară la Pro TV. Potrivit datelor de audiență, emisiunea a avut rezultate cu 18% peste media edițiilor anterioare. Pro TV s-a clasat pe primul loc în topul audiențelor în intervalul Prime Time, în rândul publicului național activ, cu relevanță comercială, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Postul a obținut un rating de 6,8 puncte și o cotă de piață de 24,9%, în timp ce televiziunea de pe locul al doilea a înregistrat 6,1 puncte de rating și un share de 22,3%.

Rezultatele au fost favorabile postului și la nivelul întregii zile. Pro TV a ocupat prima poziție în rândul publicului național activ, cu relevanță comercială, cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, înregistrând 2,9 puncte de rating și o cotă de piață de 24,3%.

Televiziunea clasată pe locul al doilea a obținut 2,3 puncte de rating și un share de 19,7%, potrivit datelor prezentate de postul TV.

Ediția de vineri a adus pe scenă prestații care au convins opt concurenți să continue competiția în echipele antrenorilor. Momentele muzicale au fost însoțite de emoții, ambiție și confruntări pentru alegerea vocilor.

„Vocea ta spune o poveste şi eu cred în artiştii care au o poveste de spus. Pariez pe tine”, a spus Smiley după una dintre interpretări.

Claudia Bouleanu a ales să meargă mai departe alături de echipa formată din Theo și Horia, după ce a reușit să întoarcă toate scaunele. Maria Jugănaru și Hayley Crosbie au intrat în echipa Irinei.

Echipa lui Smiley s-a mărit cu trei concurenți: Edward Munteanu, Gabriela Negrilă și Lucas Urdea, cel din urmă având experiență anterioară la „Vocea Junior Spania”.

La finalul serii, Nicoleta Plămădeală și Eduard Cotoară au ajuns în echipa lui Tudor. Prestația lui Eduard Cotoară a stârnit o competiție între antrenori, fiecare încercând să-l convingă să aleagă echipa sa.

Emisiunea „Vocea României” poate fi urmărită în avans pe platforma VOYO.