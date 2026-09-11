Nadia Comăneci, una dintre cele mai cunoscute sportive din istoria gimnasticii, a vorbit despre ceea ce va căuta după ce se alătură juriului emisiunii „Românii au talent”, în sezonul 17.

Legendara gimnastă, devenită primul sportiv din istorie care a primit nota 10 perfect la Jocurile Olimpice, își va folosi experiența pentru a descoperi concurenții capabili să impresioneze prin talent, curaj și determinare.

Pentru Nadia Comăneci, participarea la emisiune reprezintă o premieră. Gimnasta spune că înțelege emoțiile celor care urcă pe scenă în fața publicului, deoarece a trăit la rândul său presiunea și adrenalina unei competiții urmărite de milioane de oameni.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecţiunea. Sincer, nu ştiu. Ştiu doar cum este să-ţi bată inima atât de tare încât simţi că-ţi sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România şi mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent.

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor şi care tremură de emoţie înainte să păşească în lumina reflectoarelor. Îi înţeleg din tot sufletul. Am fost şi eu acolo. Vin să mă emoţionez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul şi emoţia de a-ţi urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, spune Nadia Comăneci.

Reprezentanții Pro TV consideră cooptarea Nadiei Comăneci în juriu unul dintre momentele importante ale următorului sezon. Antonii Mangov, director de programe Pro TV, spune că alegerea face parte din strategia postului de a aduce publicului un conținut divers și spectaculos.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul şi dorinţa de a le oferi celor de acasă un conţinut cât mai variat, relevant şi spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunţa, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov.

În noul sezon, concurenții vor avea șansa de a-și prezenta talentul în fața unei audiențe de milioane și de a primi inclusiv un „DA” din partea Nadiei Comăneci.

Înscrierile pentru sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent” sunt deja deschise, iar cei interesați se pot înscrie prin platforma oficială de casting a Pro TV.