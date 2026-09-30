Nadia Comăneci a reprezentat România pe podiumul Le Défilé L’Oréal Paris, organizat la Paris Fashion Week, purtând o rochie și pantofi creați în România.

Legendara gimnastă a defilat pe 28 septembrie, la Place Joffre, între Turnul Eiffel și École Militaire, alături de nume internaționale precum Jane Fonda, Eva Longoria, Celine Dion, Viola Davis, Kendall Jenner și Andie MacDowell.

Participarea Nadiei Comăneci reprezintă o premieră pentru L’Oréal Paris România: ea este primul ambasador român al brandului care participă la celebra defilare organizată în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Momentul a fost urmărit și la București, unde sute de invitați s-au reunit pentru a susține apariția gimnastei.

Pentru apariția de la Paris, Nadia Comăneci a ales o ținută realizată de creatori români. Rochia poartă semnătura ATU Body Couture, iar pantofii au fost creați de HARDOT.

Astfel, participarea sa la eveniment nu a însemnat doar reprezentarea României prin prezența unei personalități cunoscute la nivel internațional, ci și promovarea unor creații realizate în România.

Le Défilé L’Oréal Paris s-a desfășurat în aer liber, la Place Joffre, într-un spațiu situat între două dintre reperele importante ale capitalei Franței, Turnul Eiffel și École Militaire. Evenimentul a reunit personalități din lumea modei, divertismentului și frumuseții.

Printre participante s-au numărat Celine Dion, Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria și Andie MacDowell. Kristen Bell a participat pentru prima dată la eveniment.

Nadia Comăneci a descris participarea la eveniment drept o experiență specială și a subliniat caracterul inedit al apariției sale în afara domeniului sportiv.

„Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experiență cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simțit aceeași emoție și energie”, a declarat Nadia Comăneci.

Gimnasta a adăugat că speră ca momentul să transmită un mesaj femeilor care îl urmăresc.

„Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele și să își urmeze propriul drum”, a mai spus ea.

Apariția de la Paris continuă parteneriatul dintre Nadia Comăneci și L’Oréal Paris, început în 2025. În calitate de ambasador local al brandului, fosta gimnastă este asociată cu mesajul „Pentru că meriți”.

Daniela Crăciun-Mercaș, Director de Marketing L’Oréal România, a descris participarea Nadiei drept un moment important pentru echipa locală a companiei.

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„Participarea Nadiei Comăneci la Le Défilé, ca reprezentant al brandului nostru L’Oréal Paris, este un moment de mândrie pentru România și o premieră pentru echipa noastră locală. Nadia inspiră generații prin excelența, autenticitatea și încrederea în sine pe care le întruchipează”, a declarat Daniela Crăciun-Mercaș.

Apariția de la Paris are loc într-un an cu o semnificație aparte pentru Nadia Comăneci. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, gimnasta română a obținut nota 10, devenind prima gimnastă din istorie care a primit nota maximă într-o competiție olimpică.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța de la Montreal, iar anul este marcat prin evenimente dedicate carierei și moștenirii sportive a Nadiei Comăneci.

De această dată, însă, scena nu a fost una sportivă. La Paris, fosta campioană olimpică a urcat pe podiumul unui eveniment de modă internațional, alături de unele dintre cele mai cunoscute personalități din industria divertismentului și a modei.

În aceeași seară în care a avut loc defilarea de la Paris, L’Oréal Paris a organizat la București un eveniment de vizionare dedicat participării Nadiei Comăneci.

Sute de colaboratori, parteneri și angajați ai companiei s-au reunit pentru a urmări transmisiunea și momentul în care Nadia Comăneci a urcat pe podiumul de la Place Joffre.

Participarea sa la Le Défilé L’Oréal Paris marchează astfel o premieră pentru reprezentarea României în cadrul evenimentului și aduce în atenție, în același timp, creații vestimentare și de încălțăminte realizate de designeri români.