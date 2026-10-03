Actrița Elnaz Shakerdoust a fost condamnată definitiv la un an de închisoare cu executare în Iran, după ce și-a arătat sprijinul față de protestatarii uciși în timpul represiunii sângeroase din ianuarie 2026. Informația a fost confirmată de mai multe organizații iraniene pentru drepturile omului care își desfășoară activitatea în străinătate, conform AFP.

Decizia instanței include și măsuri complementare severe. Actriței i s-a interzis să mai desfășoare activități politice, artistice sau în mediul online pentru o perioadă de doi ani. Hotărârea a fost confirmată în apel, conform datelor oferite de ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA) și de publicația Emtedad, care a luat legătura cu avocatul acesteia. Momentan, nu au fost făcute publice datele exacte la care au fost pronunțate sentințele de către justiția iraniană.

Surse din anturajul artistei au oferit detalii despre situația ei actuală. Una dintre prietenele actriței a declarat pentru AFP la Paris că aceasta nu se află în prezent în închisoare, dar nu a putut preciza dacă se mai află sau nu pe teritoriul Iranului.

Elnaz Shakerdoust, o figură proeminentă în cinematografia iraniană, a refuzat să mai tacă după violențele sistemice. La doar câteva săptămâni de la valul de represiune, ea a anunțat public că nu va mai profesa în țara sa natală.

„Îi plâng pe dragii mei (conaţionalii mei decedaţi), cum poate avea loc un festival? Nu voi participa la nicio sărbătoare şi nu voi mai juca niciun rol pe acest pământ care miroase a sânge”, scria actriţa pe Instagram în februarie, în momentul în care se deschidea principalul festival anual de film din Teheran, Fajr.

La începutul lunii ianuarie, regimul de la Teheran a înăbușit în sânge o mișcare amplă de protest. Manifestațiile izbucniseră la sfârșitul lunii decembrie din cauza creșterii accentuate a costului vieții. Mișcarea s-a transformat rapid într-o revoltă antiguvernamentală de proporții, atingând punctul maxim în zilele de 8 și 9 ianuarie.

Organizațiile neguvernamentale susțin că represiunea s-a soldat cu mii de morți. Autoritățile de la Teheran recunosc peste 3.000 de decese, însă pun violențele pe seama unor acte teroriste orchestrate de Statele Unite și Israel.

În vârstă de 42 de ani, Elnaz Shakerdoust are în spate o carieră impresionantă de două decenii, timp în care a jucat în peste 50 de filme și a obținut numeroase premii importante la festivalurile de profil din țară.

Aceasta nu este prima dată când actrița intră în conflict cu autoritățile. În anul 2021, ea a denunțat public uciderea unui tânăr de către propria familie în sud-vestul țării, din cauza orientării sale sexuale. La acel moment, justiția iraniană a obligat-o să șteargă mesajul de pe Instagram, după ce reacția ei stârnise un val de indignare în cercurile conservatoare.