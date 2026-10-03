Orașul autonom Ceuta se confruntă cu un nou val de tensiuni și probleme de sănătate publică. Doi minori migranți au fost răniți într-un atac cu cuțitul, în timp ce autoritățile sanitare au fost nevoite să emită o alertă strictă privind calitatea apei de la plaja Trampolín, aflată în imediata apropiere a unei tabere de migranți. Situația extrem de complexă se desfășoară pe fondul unei crize umanitare profunde, care depășește deja capacitatea locală de cazare și de gestionare a resurselor, conform Euronews.

Incidentul violent a fost înregistrat în cursul zilei de joi, în zona La Marina din Ceuta. Cei doi minori au suferit leziuni în timpul unei altercații spontane, prezentând tăieturi adânci la nivelul gleznelor.

Echipajele Poliției Naționale au intervenit rapid la locul faptei, iar cadrele medicale de urgență au acordat primul ajutor victimelor. Evenimentul reflectă escaladarea tensiunilor într-o enclavă supusă unei presiuni constante asupra serviciilor publice.

În paralel cu investigarea atacului, Departamentul de Sănătate din Ceuta a emis o avertizare oficială privind apa mării din zona plajei Trampolín. Probele de apă prelevate pe 23, 25 și 28 septembrie au indicat niveluri alarmante de contaminare microbiană.

Analizele au depășit limitele legale pentru bacteriile enterococi intestinali și Escherichia coli. Reprezentanții instituției au subliniat că există un „risc pentru sănătate” pentru oricine intră în contact cu apa respectivă, măsura vizând protejarea populației locale și a persoanelor din tabăra improvizată.

Pentru a preveni extinderea taberelor temporare pe linia de coastă, autoritățile au început instalarea unor garduri protectoare pe plaja Benítez. Lipsa spațiilor de cazare oficiale rămâne însă un punct critic pentru administrația locală.

Din cauza supraaglomerării centrelor, numeroși migranți încearcă să adăpostească în garaje, vehicule abandonate sau furgonete neutilizate. În anumite cartiere din Ceuta s-a dezvoltat și o piață neagră a spațiilor de dormit, fiind închiriate locuri pe acoperișurile clădirilor pentru aproximativ 12 euro pe noapte.

Serviciile de ordine au intensificat controalele în imobilele suspecte de exploatare. Poliția Națională și Garda Civilă au descoperit recent o locuință de tip „apartament patera”, în care erau adăpostite peste 30 de persoane, majoritatea fiind minori.

Locuitorii din zonă și-au exprimat indignarea față de cei care profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor sosite recent. Sindicatul UGT-Ceuta a cerut public alocarea de resurse suplimentare pentru funcționarea serviciilor de urgență și protecția personalului, insistând asupra unui plan național coordonat pentru restabilirea ordinii.

Evoluțiile din enclavă au atras atenția autorităților de la Madrid. Avocatul Poporului din Spania, Ángel Gabilondo, efectuează o vizită oficială în Ceuta pentru a evalua direct gravitatea situației umanitare.

Programul delegatului include întrevederi cruciale cu președintele orașului autonom, Juan Jesús Vivas, dar și inspecții pe teren la Spitalul Universitar din Ceuta, unde sunt tratați persoanele rănite și pacienții cu probleme medicale urgente.