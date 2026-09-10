Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe, de la Curtea de Apel București. Măsura vine după controversele generate de hotărârea prin care magistratul a dispus suspendarea certificatului ROMATSA și după incidentul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde judecătoarea s-a prezentat în timpul judecării recursului împotriva propriei soluții.

Potrivit ordinii de zi soluționate de CSM și publicate joi, 10 septembrie, Secția pentru judecători în materie disciplinară a admis propunerea Inspecției Judiciare în dosarul nr. 15/J/2026.

„Admite propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a doamnei Alexe Liliana Cătălina – judecător în cadrul Curții de Apel București”, se arată în hotărârea CSM.

Măsura a fost dispusă în baza art. 52 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 305/2022. Această prevedere permite suspendarea unui magistrat atunci când „procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției”.

Suspendarea este valabilă „până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare nr. 26-1921/a1”. Potrivit legii, o astfel de suspendare provizorie nu poate depăși șase luni.

Liliana Alexe are posibilitatea de a contesta hotărârea CSM la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Contestația poate fi depusă în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii.

Formularea contestației nu suspendă automat executarea măsurii. Instanța poate însă dispune suspendarea executării hotărârii până la soluționarea contestației, la cererea magistratului.

Contestația urmează să fie judecată cu prioritate, iar hotărârea ÎCCJ va fi definitivă.

Suspendarea nu reprezintă o sancțiune disciplinară definitivă și nu stabilește vinovăția judecătoarei. Măsura este una provizorie și a fost luată înainte de finalizarea procedurii disciplinare.

Situația care a amplificat scandalul a avut loc pe 26 august, când Înalta Curte judeca recursul împotriva hotărârii pronunțate de Liliana Alexe în dosarul ROMATSA.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București s-a prezentat în sala de judecată, deși nu avea calitate procesuală în dosarul aflat în recurs.

Într-un răspuns oficial transmis după incident, ÎCCJ a precizat că Alexe „a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susține soluția pe care a pronunțat-o și care era favorabilă reclamanților”.

Completul i-a explicat că nu poate participa la dezbateri, întrucât nu este parte în proces, și i-a cerut să respecte ordinea și solemnitatea ședinței.

Potrivit ÎCCJ, judecătoarea a continuat să intervină, iar completul a fost „nevoit” să aplice regulile referitoare la restabilirea ordinii în sala de judecată. În cele din urmă, s-a dispus îndepărtarea sa.

Ulterior, Alexe a susținut că intervenția sa avea legătură cu existența unor „relații apropiate” cu unul dintre judecătorii completului, în contextul unei cereri de recuzare. ÎCCJ a precizat însă că magistratul solicitase în mod repetat cuvântul „pentru a susține soluția pe care a pronunțat-o”.

Incidentul a avut și consecințe asupra procesului. Reclamanții care obținuseră hotărârea favorabilă la Curtea de Apel au solicitat recuzarea completului de la ÎCCJ, invocând lipsa de imparțialitate.

Judecarea recursului a continuat, iar pe 27 august Înalta Curte a pronunțat soluția definitivă în dosar.

ÎCCJ a admis recursurile formulate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 și a sentinței civile nr. 360 din 27 februarie 2026 pronunțate de Curtea de Apel București.

Originea întregului caz se află în sentința pronunțată în februarie de Liliana Alexe într-un litigiu referitor la acuzații de discriminare în procedurile de recrutare a controlorilor de trafic aerian.

Prin hotărârea sa, judecătoarea a dispus suspendarea, pentru o lună calendaristică de la data rămânerii definitive a sentinței, a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană deținut de ROMATSA.

Posibilele consecințe ale deciziei au generat preocupări la nivel instituțional, având în vedere rolul ROMATSA în asigurarea serviciilor de navigație aeriană în spațiul aerian al României.

Cazul a ajuns inclusiv la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, unde au fost analizate implicațiile asupra securității naționale, traficului aerian și obligațiilor asumate de România față de NATO.

Inspecția Judiciară s-a sesizat în legătură cu situația. Ulterior, legislația a fost modificată pentru clarificarea regimului juridic al certificatului ROMATSA, iar Înalta Curte a desființat definitiv soluția privind suspendarea acestuia.

Înaintea incidentului de la ÎCCJ, judecătoarea își prezentase public argumentele referitoare la sentința pronunțată în dosarul ROMATSA.

Într-un interviu acordat în luna iulie, înainte ca procesul să fie soluționat definitiv, Liliana Alexe și-a explicat raționamentul juridic și a susținut că „nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”, afirmând că o altă soluție ar fi însemnat încălcarea legii.

Declarațiile au ridicat deja discuții în raport cu prevederile Legii nr. 303/2022 privind exprimarea publică a judecătorilor în legătură cu procese aflate în curs.

Ulterior, episodul din 26 august a adus o nouă problemă, prin prezența magistratului în sala ÎCCJ în care era analizată chiar hotărârea sa și prin solicitările repetate de a lua cuvântul pentru susținerea acesteia.

Faptele judecătoarei pot fi analizate din perspectiva mai multor prevederi ale Legii nr. 303/2022, inclusiv a celor referitoare la incompatibilități și interdicții, imixtiunea în activitatea altui judecător sau intervențiile pentru soluționarea intereselor altor persoane.

Încadrarea juridică exactă și existența unei eventuale răspunderi disciplinare urmează să fie stabilite pe parcursul procedurii disciplinare.