Escaladarea conflictului din Yemen ar putea avea consecințe asupra echilibrului internațional, în condițiile în care strâmtoarea Bab el-Mandeb reprezintă un punct strategic pentru navigația și economia mondială. Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică destabilizarea acestei zone și consideră că „Bab el-Mandeb este astăzi un test al ordinii mondiale”.

Luptele dintre forțele guvernamentale și rebelii Houthi au transformat Yemenul într-un punct de confruntare indirectă între puteri regionale. Guvernul yemenit beneficiază de sprijinul Arabiei Saudite, în timp ce rebelii Houthi sunt susținuți de Iran.

Mihai Fifor susține că importanța strategică a Yemenului nu trebuie evaluată doar prin prisma dimensiunii sale sau a forței militare a grupării Houthi. Poziția geografică a țării poate amplifica efectele unui conflict local și poate genera consecințe pentru comerțul internațional.

„Uneori, marile schimbări ale ordinii internaționale nu încep în capitalele marilor puteri și nici în cancelariile în care se negociază echilibrul lumii. Încep la periferie, într-un loc care pare suficient de îndepărtat pentru ca o criză să poată fi considerată locală, până în momentul în care geografia îi schimbă proporțiile”, a transmis fostul ministru.

Fostul ministru consideră că situația din Yemen trebuie privită dincolo de confruntarea dintre actorii locali și regionali.

„Localul devine global nu prin dimensiunea forței care produce criza, ci prin locul în care aceasta este capabilă să acționeze. Houthi nu sunt o mare putere, iar Yemenul nu este centrul economiei mondiale. Dar Bab el-Mandeb este unul dintre acele puncte rare ale geografiei în care o forță relativ limitată poate produce efecte disproporționat de mari”, a mai spus Mihai Fifor.

Bab el-Mandeb leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă una dintre principalele rute maritime pentru transportul mărfurilor și al resurselor energetice. Orice perturbare a traficului naval din această zonă poate afecta lanțurile de aprovizionare și poate determina navele comerciale să aleagă rute alternative, mai lungi și mai costisitoare.

În opinia lui Mihai Fifor, riscurile asociate conflictului din Yemen se extind și asupra libertății de navigație, dar și asupra capacității marilor puteri de a menține stabilitatea în regiune.

„Statele Unite nu și-au pierdut superioritatea militară. Ceea ce este pus sub presiune este capacitatea Washingtonului de a transforma această superioritate într-o ordine pe care ceilalți să o considere garantată. America trebuie să descurajeze Rusia în Europa, să gestioneze Orientul Mijlociu, să protejeze libertatea navigației și, în același timp, să-și concentreze tot mai mult resursele asupra competiției cu China în Indo-Pacific. Puterea americană rămâne enormă. Dar numărul locurilor în care este solicitată crește”, mai explică social-democratul.

Fostul ministru al Apărării subliniază că Washingtonul se confruntă cu presiuni simultane în mai multe regiuni ale lumii. Potrivit analizei sale, Statele Unite trebuie să mențină descurajarea Rusiei în Europa, să gestioneze tensiunile din Orientul Mijlociu și să protejeze rutele maritime esențiale.

În același timp, competiția strategică dintre Statele Unite și China în zona Indo-Pacificului solicită resurse și atenție suplimentare. Mihai Fifor consideră că această suprapunere a crizelor reprezintă una dintre provocările majore pentru ordinea internațională.