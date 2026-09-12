Președintele american Donald Trump a făcut declarații de ultimă oră cu privire la evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a precizat că rebelii Houthi proiranieni din Yemen, care au preluat controlul asupra unei zone de trecere extrem de importante între Marea Roșie și Golful Aden, au transmis un mesaj clar Washingtonului, solicitând ca Statele Unite să nu intervină militar, anunță Reuters.

„Am purtat discuții. Houthi ne-au contactat” și „nu vor ca noi să îi atacăm”, a spus președintele american, în declarații făcute presei în timpul unei vizite în Irlanda.

În cadrul întrevederii pe care a avut-o cu prim-ministrul irlandez Micheál Martin, președintele Statelor Unite a confirmat că a purtat convorbiri telefonice cu prințul moștenitor și conducătorul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pe care l-a descris drept un prieten. În ciuda escaladării rapide a ostilităților în întreaga regiune, liderul american s-a arătat optimist, estimând că lucrurile se vor rezolva favorabil.

Surse citate de publicația online Axios susțin că prințul saudit l-a apelat pe Donald Trump de două ori în cursul zilei de joi pentru a-i solicita sprijin militar direct și lansarea unor lovituri aeriene împotriva insurgenților yemeniți, însă solicitarea sa a fost refuzată.

Avansul rapid al rebelilor Houthi pune Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol la nivel mondial, într-o situație geopolitică extrem de complicată. Tensiunile cresc în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz, aflată de cealaltă parte a peninsulei, rămâne blocată de Iran de la izbucnirea conflictului regional. În plus, infrastructura petrolieră saudită a fost supusă recent unui atac masiv cu drone și rachete orchestrat de gruparea Houthi.

Poziția rezervată a președintelui american vine într-un moment politic sensibil, în pragul alegerilor de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial care ar putea schimba majoritatea în Congres. Conștient de lipsa de popularitate a unui eventual război deschis cu Iranul în rândul electoratului american, Donald Trump pare să adopte o abordare mai prudentă și mai puțin belicoasă în gestionarea crizei din Orientul Mijlociu.