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Răsturnare de situație în procesul „creierului” atacurilor de la 9/11

Răsturnare de situație în procesul „creierului” atacurilor de la 9/1111 septembrie / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Procurorii militari americani au decis să nu conteste hotărârea prin care au fost excluse declarațiile făcute de Khalid Sheikh Mohammed în 2007, într-o încercare de a evita noi întârzieri în procesul privind atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, potrivit FoxNews.

Procesul lui Mohammed și al celor trei presupuşi complici ai săi este programat să înceapă în iunie 2028, la Guantanamo Bay, în Cuba.

Decizia înseamnă că declarațiile lui Mohammed către FBI nu vor putea fi folosite ca probe la proces.

Procurorii au renunțat la apel după ce judecătorul militar Michael Schrama a stabilit că mărturisirea a fost obținută în condiții de „coerciție severă” și că inculpatul nu a avut posibilitatea de a consulta un avocat.

Procurorii vor să evite o nouă amânare

Echipa de acuzare a considerat că un apel ar putea pune în pericol data de 5 iunie 2028, stabilită pentru începerea procesului. Potrivit unei scrisori trimise vineri de reprezentantul procurorilor pentru relația cu victimele, un apel ar putea prelungi procedurile cu mai mulți ani.

Procesul a fost amânat în repetate rânduri, iar familiile victimelor așteaptă de aproape un sfert de secol ca dosarul să ajungă în fața instanței.

Decizia de a nu contesta excluderea declarațiilor urmărește să permită desfășurarea procesului la data stabilită, chiar dacă procurorii nu vor mai putea folosi una dintre principalele probe pregătite inițial.

Cine este Khalid Sheikh Mohammed

Khalid Sheikh Mohammed este acuzat că a fost principalul organizator al atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane în Statele Unite.

El se află în detenție la Guantanamo Bay din 2003. În același dosar sunt judecați Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi și Ammar al-Baluchi. Cei patru sunt acuzați de implicare în planificarea și desfășurarea atacurilor.

Procurorii intenționau inițial să folosească o mărturisire obținută de la Mohammed în timpul detenției sale la Guantanamo Bay. Hotărârea judecătorului militar a exclus însă declarațiile făcute în 2007, după ce instanța a constatat că acestea au fost obținute în condiții de constrângere severă.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost revocat

În 2024, Mohammed și doi dintre co-inculpații săi ajunseseră la un acord de recunoaștere a vinovăției cu administrația Biden. Înțelegerea ar fi înlăturat posibilitatea condamnării la moarte.

Acordul a fost ulterior revocat, în urma reacțiilor publice, ceea ce a dus la noi proceduri judiciare și la prelungirea procesului.

Familiile victimelor cer desecretizarea unor documente

În paralel cu pregătirile pentru proces, familiile victimelor atacurilor din 11 septembrie au solicitat administrației Trump desecretizarea unor documente referitoare la presupusul rol al Arabiei Saudite în atacuri.

Procesul este programat pentru iunie 2028, însă excluderea mărturisirii din 2007 va obliga procurorii să își pregătească dosarul fără această probă.

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