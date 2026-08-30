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Atacurile din 11 septembrie nu mai erau „teroriste” pentru CBC. Televiziunea dă înapoi acum, dar nu de tot

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Atacurile din 11 septembrie nu mai erau „teroriste” pentru CBC. Televiziunea dă înapoi acum, dar nu de tot
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Din cuprinsul articolului

CBC a anunțat că le va permite reporterilor să descrie atacurile din 11 septembrie 2001 drept „teroriste” fără a atribui această calificare vreunei autorități, după un scandal generat de o recomandare a directorului televiziunii, potrivit Jerusalem Post.

Scandal cu privire la atacurile din 11 septembrie la televiziunea CBC

Săptămâna trecută, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) a distribuit un memoriu reporterilor și editorilor, instruindu-i să nu se refere la atacurile din 11 septembrie 2001 drept „atacuri teroriste”.

Dar, în urma unui val de indignare internațional cu privire la acest memoriu care sfătuia reporterii să nu califice atacurile drept acte de „terorism”, CBC a anunțat că și-a revizuit directivele editoriale pe această temă.

Memorandumul cu directivele a fost redactat de Basem Boshra, director senior pentru standarde jurnalistice și încredere publică la CBC News, și a fost trimis reporterilor și editorilor.

Purtătorul de cuvânt al CBC, Kerry Kelly, a declarat că practica CBC este de a „da dovadă de extremă precauție înainte de a utiliza cuvintele terorist și terorism” și că nota a fost o reamintire a „practicii îndelungate care favorizează utilizarea acestor termeni cu atribuire [a calificării ca terorism] în reportajele noastre”.

CBC News a anunțat că își va ajusta îndrumările lingvistice privind atacurile din 11 septembrie

CBC News cedează doar cu privire la 11 septembrie

Cu toate acestea, vineri, Chuck Thompson, șeful departamentului de afaceri publice de la CBC, a informat că CBC News își va ajusta îndrumările lingvistice privind atacurile din 11 septembrie.

Într-o nouă postare pe blog a editorului, Basem Boshra (autorul memorandumului inițiale) a menționat că „CBC News se află din nou într-un vârtej de confuzie cu privire la modul în care jurnaliștii noștri folosesc cuvintele «terorist» și «terorism», de data aceasta în legătură cuatacurile al-Qaeda asupra New York, Washington, D.C. și Pennsylvania din 11 septembrie 2001”.

El spune că memorandumul a provocat îngrijorare, furie și durere semnificative în rândul persoanelor care „cred că CBC News încearcă să minimizeze sau să ascundă oroarea acelei zile și pe cei care au fost în spatele ei”, dar susține că „acesta este ultimul lucru pe care vrem să-l facem”.

CBC News

CBC News

„CBC News nu a spus niciodată că ceea ce s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001 nu a fost terorism, așa cum au afirmat unii comentatori în ultimele zile. Am relatat pe deplin și cu exactitate motivele și motivațiile acelor atacuri, așa cum au fost stabilite de poliție, guverne și o comisie independentă.”

Reporterii nu știu singuri ce înseamnă „terorism”, e nevoie de o autoritate care să le spună de fiecare dată...

„Reportajele CBC despre terorism, oriunde s-ar produce, au fost întotdeauna ghidate de principiul atribuirii [încadrării ca terorism] și, la fel ca alte organizații majore de știri, aceasta a fost practica noastră timp de decenii”, a spus el.

Reportajele viitoare despre alte evenimente vor continua să necesite atribuirea calificării drept „terorsim” unei autorități.

Cu toate acestea, în urma scandalului, Boshra a spus că „după revizuirea actualelor noastre îndrumări lingvistice, am decis să le ajustăm pentru a clarifica faptul că atribuirea directă nu este necesară pentru a descrie evenimentele istorice din 11 septembrie drept terorism.”

„Facem acest lucru pentru a elimina ceea ce, din păcate (și neintenționat), a devenit un impediment în calea clarității și a înțelegerii publice”, a spus el.

Cu toate acestea, reportajele viitoare despre alte evenimente vor continua să necesite atribuirea calificării „terorism”; noile îndrumări modifică doar regula pentru 11 septembrie.

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