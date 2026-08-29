Dezvăluirile femeii care i-a închiriat un apartament unuia dintre teroriștii de la 11 septembrie. Timp de ani de zile, Holly Ratchford a crezut că Omar al-Bayoumi este doar un vecin prietenos și un om de familie, scrie BBC. Îl cunoscuse în 1999, când acesta s-a mutat împreună cu familia într-un complex rezidențial din San Diego, California, unde Ratchford era administrator.

„Era mereu atât de vesel și zâmbitor”, își amintește femeia pentru BBC. Nu avea însă să afle decât după atacurile de la 11 septembrie 2001 că bărbatul cu care împărțise petreceri la piscină avea legături cu doi dintre teroriștii care au deturnat avionul prăbușit în Pentagon.

Bayoumi este astăzi una dintre figurile centrale într-un proces de aproximativ 1 trilion de dolari intentat Arabiei Saudite de familiile victimelor și de supraviețuitori ai atentatelor.

Acuzațiile susțin că acesta i-a sprijinit pe Nawaf al-Hazmi și Khalid al-Mihdhar, doi dintre cei 19 membri ai al-Qaeda implicați în atacurile din 11 septembrie.

Pe 3 februarie 2000, Bayoumi i-a adus pe cei doi bărbați în biroul lui Ratchford. I-a prezentat drept membri ai comunității musulmane care își căutau o locuință.

Problema era că Hazmi și Mihdhar nu îndeplineau condițiile pentru închirierea unui apartament: nu aveau veniturile necesare și nici istoricul bancar cerut.

Ratchford spune că Bayoumi a găsit însă o soluție. El a devenit garantul celor doi și a semnat documentele necesare. Hazmi și Mihdhar s-au mutat astfel într-un apartament aflat la doar câteva case de locuința lui Bayoumi.

„Nu era absolut nimic neobișnuit la ei. Erau drăguți, politicoși”, își amintește Ratchford.

Femeia spune că i-a văzut ulterior în repetate rânduri și chiar a stat la ceai și prăjituri cu cei doi. De asemenea, susține că Bayoumi le-ar fi plătit chiria atunci când au rămas în urmă cu plata.

Aceste detalii contrazic versiunea prezentată ulterior de Bayoumi anchetatorilor, potrivit căreia relația sa cu cei doi fusese una scurtă și superficială.

După atacurile din 11 septembrie, Ratchford a aflat de la un reporter că cei doi bărbați cărora le închiriase apartamentul făceau parte dintre teroriști.

La scurt timp, FBI-ul a venit la Parkwood și a început să investigheze legătura dintre Bayoumi și cei doi atacatori.

Anchetatorii au descoperit că Bayoumi îi ajutase pe Hazmi și Mihdhar cu mai multe lucruri, inclusiv obținerea unor documente, accesul la școli de zbor, transferuri de bani și găsirea unei locuințe.

Mai mult, documente declasificate au arătat că Bayoumi primea aproximativ 90.000 de dolari pe an din surse asociate unor companii cu legături cu Ministerul Apărării din Arabia Saudită. FBI-ul a constatat, de asemenea, că veniturile sale au crescut semnificativ după sosirea celor doi în San Diego.

În ciuda suspiciunilor, Bayoumi nu a fost inculpat pentru implicarea în atentate.

În august 2025, judecătorul federal George B. Daniels, care analizează procesul intentat de familiile victimelor, a apreciat că dovezile nu susțin ideea că Bayoumi a fost doar un „participant nevinovat”. Instanța a considerat că există o „deducție rezonabilă” că sprijinul oferit teroriștilor ar fi putut avea legătură cu guvernul saudit.

Arabia Saudită respinge acuzațiile și susține că Bayoumi nu a fost agent saudit și nu a știut nimic despre planificarea atentatelor. Cazul se află în prezent în apel.

Pentru Ratchford, însă, povestea a rămas una personală. După 11 septembrie, a renunțat la locul de muncă și s-a mutat departe de marile orașe.

„M-am simțit atât de proastă. Am avut încredere și mi-a păsat de oamenii care au făcut lucruri rele”, spune ea.

Iar întrebarea care o urmărește de un sfert de secol este simplă: „O parte din mine se întreabă dacă aș fi putut face ceva dacă aș fi fost mai strictă”.