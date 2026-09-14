Canada vrea să construiască o relație mult mai strânsă cu Uniunea Europeană, în timp ce războiul comercial cu administrația Donald Trump pune presiune pe legăturile economice dintre Ottawa și Washington, potrivit Reuters.

Premierul canadian Mark Carney spune că țara sa nu urmărește aderarea la UE, ci o „alianță unică”, care să extindă cooperarea de la comerț și investiții la apărare, inteligență artificială, energie și minerale critice.

Declarația vine înaintea vizitei lui Carney în Europa, programată pentru 15-17 septembrie 2026. Premierul canadian va ajunge la Strasbourg, unde va participa la discursul privind Starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va susține ulterior un discurs în plenul Parlamentului European.

Apropierea este importantă deoarece Canada încearcă să-și diversifice relațiile economice și strategice într-un moment de tensiuni comerciale cu principalul său partener, Statele Unite.

Mark Carney a precizat că Ottawa nu dorește ca Canada să devină stat membru al Uniunii Europene.

„Nu dorim să devenim membri ai Uniunii Europene. Ceea ce căutăm — și pentru care vom începe discuțiile — este o alianță unică cu Uniunea Europeană”, a declarat premierul canadian la Toronto.

Carney a explicat că apropierea este susținută de compatibilitatea politică și economică dintre Canada și statele europene.

„Împărtășim aceleași valori, avem aceleași priorități și avem puncte forte foarte complementare”, a spus acesta.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Ottawa ar fi analizat inclusiv posibilitatea unui statut de „membru asociat” al UE. O asemenea categorie nu există însă în prezent în structura Uniunii, iar aderarea Canadei nu este posibilă în forma prevăzută pentru statele europene.

Schimbarea de orientare a Canadei are loc pe fondul deteriorării relațiilor comerciale cu Statele Unite.

La 21 august, administrația Trump a impus tarife de 50% pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari de produse canadiene, după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa.

Măsurile afectează aproximativ 5% din exporturile Canadei către SUA și se adaugă tarifelor care au vizat sectoare precum oțelul, lemnul și industria auto.

Ottawa a răspuns prin taxe vamale aplicate unor produse americane, unele dintre ele ajungând la 50%. Ulterior, conflictul comercial s-a extins, Washingtonul anunțând și restricții asupra importurilor unor produse canadiene, inclusiv băuturi alcoolice, produse lactate și motociclete.

Negocierile dintre cele două guverne au fost suspendate, iar Canada caută în acest context noi piețe și parteneriate strategice.

Deocamdată, Canada și UE nu au prezentat un proiect final pentru noua relație. Domeniile de cooperare avute în vedere sunt însă mult mai largi decât comerțul tradițional.

Printre priorități se află apărarea, inteligența artificială, energia, infrastructura digitală, mineralele critice și securitatea Arcticii. Sunt discutate, de asemenea, proiecte privind cabluri submarine, centre de date și infrastructuri energetice.

Cooperarea ar putea include și o integrare mai profundă a anumitor piețe pentru bunuri și servicii, precum și facilitarea mobilității lucrătorilor în domenii strategice.

Din punct de vedere juridic, o astfel de relație ar putea fi construită printr-un acord de asociere. Articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene permite încheierea unor acorduri cu state terțe care stabilesc drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale.

Prin urmare, o relație privilegiată între Canada și UE ar putea fi dezvoltată fără ca Ottawa să devină membră a Uniunii.

Apropierea anunțată de Mark Carney nu pornește de la zero. În iunie 2025, Canada și Uniunea Europeană au lansat un nou Parteneriat Strategic pentru Viitor, care include domenii precum transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică și infrastructura digitală.

În aceeași perioadă, cele două părți au semnat un Parteneriat pentru Securitate și Apărare, prin care au consolidat cadrul de cooperare în domeniul securității.

În februarie 2026, Canada a intrat oficial și în instrumentul european SAFE – Security Action for Europe, destinat consolidării capacităților de apărare și industriei militare europene. Canada este singura țară din afara Europei care participă la acest mecanism.

Materiile prime strategice reprezintă un alt punct central al relației dintre Ottawa și Bruxelles.

Canada dispune de resurse importante de nichel, cobalt, grafit și litiu, utilizate în producția de baterii, automobile electrice, tehnologii energetice și echipamente pentru industria de apărare.

Pentru Uniunea Europeană, dezvoltarea unor surse alternative de aprovizionare este importantă în contextul eforturilor de reducere a dependenței de China pentru anumite materii prime critice.

Canada și UE au deja un parteneriat strategic în acest domeniu, iar oficialii celor două părți au convenit să accelereze dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai diversificate și reziliente.

Uniunea Europeană este deja al doilea partener comercial al Canadei pentru bunuri și servicii, după Statele Unite.

Potrivit datelor prezentate de guvernul canadian, schimburile comerciale dintre Canada și UE au ajuns în 2025 la aproximativ 178 de miliarde de dolari canadieni. Exporturile Canadei către piața europeană au crescut cu 23,4% în același an, fiind susținute de combustibili, produse petroliere, aluminiu și produse agricole.

UE a reprezentat aproximativ 8,6% din comerțul total al Canadei.

Legăturile sunt importante și în zona investițiilor. Stocul investițiilor directe provenite din Uniunea Europeană în Canada era estimat la aproximativ 217 miliarde de dolari canadieni în 2025, în timp ce investițiile canadiene în UE ajungeau la circa 315 miliarde de dolari canadieni.

Mark Carney va începe marți, 15 septembrie, turneul european care îl va duce la Strasbourg și apoi la Liverpool.

Miercuri, 16 septembrie, premierul canadian va participa la discursul privind Starea Uniunii susținut de Ursula von der Leyen în Parlamentul European. Dezbaterea este programată să înceapă la ora 10:00, ora României.

Joi, 17 septembrie, la ora 12:30, Carney va susține un discurs solemn în plenul Parlamentului European, după ce va fi primit de președinta instituției, Roberta Metsola.

Vizita este menită să consolideze relația dintre Canada și Europa într-un moment în care Ottawa își reevaluează dependența economică de piața americană.