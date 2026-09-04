Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, se confruntă cu opoziția unor familii ale victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, după reapariția unei postări publicate de acesta în 2023 și pe fondul criticilor legate de declarațiile unor persoane cu care a fost asociat, potrivit FoxNews.

Mamdani a anunțat că intenționează să participe la ceremonia de comemorare a 25 de ani de la atacuri, programată la Ground Zero, în New York, pe 11 septembrie 2026.

Controversa are în centru modul în care primarul a descris victimele atentatelor și războaiele care au urmat, precum și reacțiile sale la declarații controversate despre 11 septembrie.

În același timp, alte familii și organizații de comemorare susțin că participarea sa nu ar trebui împiedicată și că ceremonia trebuie să rămână concentrată asupra victimelor.

În mesajul publicat pe X în 2023, Mamdani a scris că „aproape 3.000 de new-yorkezi au murit pe 11 septembrie”, adăugând că, 22 de ani mai târziu, „moartea nu a încetat”.

El a menționat atât victimele atacurilor, cât și persoanele ucise, rănite sau strămutate în războaiele care au urmat.

„În memoria lor, lucrăm pentru o lume mai bună”, a transmis atunci Mamdani. Criticii consideră că formularea pune pe același plan tragedia din 11 septembrie și consecințele conflictelor militare ulterioare. Susținătorii săi spun că mesajul a fost unul de comemorare și de condamnare a suferinței umane.

O petiție online, inițiată de membri ai unor familii afectate de atentate, solicită organizatorilor să analizeze dacă prezența lui Mamdani este potrivită pentru ceremonia de la Ground Zero.

Giovanni Galante, a cărui soție a murit în atacuri, a declarat că obiecția sa se bazează pe pozițiile publice ale primarului și pe persoane cu care acesta a fost asociat.

Petiția nu reprezintă însă poziția tuturor familiilor victimelor.

Disputa a fost alimentată și de un interviu acordat de Mamdani lui Hasan Piker, comentator politic care a fost criticat pentru declarații controversate despre atacurile din 11 septembrie.

Potrivit informațiilor publice, Mamdani a refuzat inițial să condamne o afirmație a lui Piker, potrivit căreia „America merită 11 septembrie”, dar ulterior a descris remarca drept „contestabilă și condamnabilă”.

Criticii susțin că aceste episoade ridică întrebări despre modul în care primarul se raportează la terorism și la memoria victimelor. În replică, susținătorii săi afirmă că excluderea unui primar ales de la o ceremonie publică ar politiza comemorarea.

Primarul și-a reafirmat intenția de a participa la evenimentul din 11 septembrie, unde sunt așteptați oficiali americani și reprezentanți ai familiilor victimelor.

El a declarat că dorește să îi onoreze pe cei uciși, pe supraviețuitori, pe primii respondenți și pe toți cei afectați de atacuri.

Organizatorii Memorialului și Muzeului Național 11 Septembrie au transmis că au lucrat pentru ca ceremonia să rămână lipsită de politică.

Instituția a subliniat că oficialii sunt prezenți pentru a depune mărturie și a-i comemora pe cei pierduți, nu pentru a susține discursuri politice.

Controversa privind prezența lui Mamdani reflectă o dispută mai largă despre limitele participării politice la ceremoniile dedicate victimelor atentatelor.

În timp ce unii membri ai familiilor consideră că anumite declarații și asocieri îl descalifică, alții spun că memoria celor uciși nu ar trebui folosită pentru a exclude un oficial ales.