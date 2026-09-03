DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a trei persoane într-un dosar care vizează presupuse fapte de trafic și cumpărare de influență în cadrul ANAF Timișoara. Procurorii susțin că într-unul dintre episoade ar fi fost promisă suma de 1,5 milioane de euro pentru obținerea unei rambursări de TVA de aproximativ 21 de milioane de lei.

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA a anunțat că măsurile au fost dispuse începând cu 3 septembrie 2026.

Sub control judiciar au fost plasați Crainic Ion-Dacian, inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara din cadrul ANAF, cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență, C.G., om de afaceri și administrator al unei societăți comerciale, acuzat de două infracțiuni de cumpărare de influență, și V.A., persoană fără calitate specială, cercetat pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență.

Potrivit unor surse, V.A. este Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga.

Procurorii susțin că primul episod investigat ar fi avut loc la 4 decembrie 2025. Crainic Ion-Dacian, în calitatea sa de inspector superior, ar fi acceptat direct promisiunea omului de afaceri C.G. de a primi 1,5 milioane de euro.

În schimbul banilor, acesta ar fi urmat să determine funcționari publici din cadrul ANAF Timișoara, despre care ar fi lăsat să se creadă că se află sub influența sa, să admită rambursarea de TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei în beneficiul societății reprezentate de omul de afaceri. Potrivit anchetatorilor, remiterea banilor urma să fie disimulată prin contracte de prestări servicii sau de management.

Acceptarea promisiunii ar fi fost reiterată la 19 decembrie 2025. Procurorii susțin că, la acel moment, Crainic Ion-Dacian ar fi arătat și cum urma să fie împărțită suma.

Din cei 1,5 milioane de euro, un milion de euro ar fi urmat să rămână pentru el și pentru presupusul său complice, A.V., iar 500.000 de euro ar fi fost destinați funcționarilor despre care ar fi lăsat să se înțeleagă că urmau să soluționeze cererea omului de afaceri.

DNA investighează și un alt episod, care ar fi avut loc în martie 2026.

La 9 martie, Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea aceluiași om de afaceri de a primi 100.000 de euro. Acceptarea ar fi fost reiterată la 18 martie. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost promiși pentru ca inspectorul să intervină pe lângă funcționari publici competenți din ANAF Timișoara în vederea admiterii unei cereri privind redobândirea codului de TVA și a unei rambursări de TVA de aproximativ 5 milioane de lei.

Beneficiară ar fi fost o societate comercială reprezentată în fapt de omul de afaceri cercetat în dosar.

Și în acest caz, sumele ar fi urmat să fie disimulate prin contracte de prestări servicii sau de consultanță privind fondurile europene.

Cei trei inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, respectiv interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanțe, interdicția de a părăsi țara, iar în cazul inculpatului Crainic Ion-Dacian și interdicția de exercita funcții de angajat în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. De asemenea, inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale”, anunță DNA.